《家傳之「保」》新婚人妻胡定欣重溫海味舖　胡媽媽爆揀女婿條件

《家傳之「保」》一共三集的真人騷，請來譚俊彥、黃翠如、胡定欣親身體驗一次爸爸媽媽昔日從事的行業。10月19日播出的最後一集，胡定欣回到父母昔日於西營盤經營的海味舖，親身體驗分辨花膠、送貨等工作，重溫充滿人情味的童年時光。節目中她除了分享結婚喜訊及生兒育女的計劃，胡媽媽更透露揀女婿條件，並笑談定欣的古裝扮相最像自己，盡顯母女情深。定欣亦會罕有談及對父母的遺憾，內容溫馨感人。



胡定欣與胡媽媽笑容好相似。（官方圖片）

胡定欣談西營盤：我會覺得呢條街有家嘅感覺

最後一集《家傳之「保」》主角是近日與醫生男友陳建華步入婚姻新生活的胡定欣，還有罕有出鏡的胡媽媽；今集胡定欣將走入昔日胡媽媽與胡爸爸努力打拼的海味舖，體驗二人當年的工作點滴，胡媽媽更會全程「幕後監督」。在有數十年海味舖經驗的李生指導下，定欣先後體驗了分辨花膠、發海參、埋數對單、推車送貨等海味舖工作日常。

胡定欣更親身體驗媽媽昔日在海味舖的日常工作，向服務幾十年的海味舖員工李生學習。（官方圖片）

分辨花膠公乸。（官方圖片）

海味舖員工更教胡定欣「發海參」。（官方圖片）

推車送貨 遇上多年不見的海味舖老街坊，原來整個西營盤都認識胡定欣。（官方圖片）

由於定欣小時候經常到父母工作的海味舖蹓躂，日子有功下，整個西營盤街坊都幾乎認識她，胡定欣送貨期間遇上不少「老朋友」，看著定欣與他們開心熱情地打招呼、聊天甚至吃飯，加上舊式街道的背景，畫面盡是港式人情味，定欣自己亦笑言：「我真係呢條街出世㗎」、「我爸媽當咗啲客人係佢哋朋友，我會覺得呢條街有家嘅感覺。」另一個有趣的地方是，定欣打工期間不斷偷嚐乾瑤柱，原來這個是定欣小時候到海味舖的「指定動作」。

工作過程中，胡定欣亦忍不住偷嚐乾瑤柱，童年小習慣在鏡頭前不經意浮現。（官方圖片）

近日定欣結婚喜訊成為全城熱話，巧合的是，定欣在節目中還談及了生小朋友計劃，直指小朋友是「上天嘅禮物」之餘，還透露希望將來的小朋友能像自己一樣「無後顧之憂的去追夢」。另胡媽媽亦意外披露了揀女婿的條件是要「有愛心」和「穩重」，似乎暗示了定欣老公具備了以上兩大優點！

二人亦談到揀女婿的條件，胡媽媽亦罕有開腔，最重要的是「愛心」、「穩重」。（官方圖片）

定欣與媽咪還應製作組要求玩了「母女傳承度測試」，這個測試除反映了胡氏一家感情甚為要好外，還反映了胡媽媽最希望女兒長得跟自己相像。事緣其中一條問題是「最喜愛的胡定欣作品」，胡媽媽毫不猶豫地選擇了《大唐雙龍傳》：「因為你化晒古裝成個我嘅樣咁，所以我好鍾意。」之後胡媽媽更「詳細剖析」定欣妝前妝後出入有多大、以及如何一時似爹哋、一時似媽咪，相當Cutie。

當被問及最喜愛的胡定欣作品時，胡媽媽毫不猶豫選擇了《大唐雙龍傳》，胡媽媽坦言：因為你化晒古裝成個我嘅樣，所以我好鍾意。By the way，胡定欣古裝對眼真係勁似胡媽媽。（官方圖片）

定欣在節目中還會激罕談及自覺對父母的遺憾，以及胡媽媽如何透過「花膠」向女兒表達愛意。想親眼直擊更多定欣與胡媽媽的親密互動，敬請鎖定10月19日晚播出的最後一集《家傳之「保」》。