藤岡靛宣布離婚！結束與印尼妻子13年婚姻　向以愛家形象聞名

日本45歲男星藤岡靛向來以愛家形象聞名，未料今（18）天透過粉絲俱樂部正式公告與印尼妻子Vanina離婚，結束13年的婚姻關係，並表示仍會一起守護孩子的成長與幸福。



藤岡靛在粉絲俱樂部中提到，跟太太經過長時間的討論後決定為這段婚姻畫下句點，原因就在於雙方理解到彼此的價值觀、對未來的方向有不同認知，因此認為各奔前程是對雙方來說才是最好的選擇。

日本45歲男星藤岡靛向來以愛家形象聞名。（IG@tfjok）

不過藤岡靛也提到：

妻子在這段婚姻中對家庭投注了無私的愛、也持續支持我的工作。自18年前相遇以來，無論是雨是晴都陪伴在我身邊，也跟我一起共築音樂活動。

甚至也是因為妻子才創立了食物募捐活動「FamBam Food Drive」。

藤岡靛表白：「要不是因為她，我可能都不會發現自己開始唱歌的意義，甚至不會感受到自己的歌曲中存在著力量。因為有她才有如今的我，我對她有著難以言喻的深切感恩與敬意。」

藤岡靛跟太太Vanina於2012年結婚，2014年先生下一對龍鳳胎，2017年迎來第三個小孩，也被狗仔爆料還有一個繼子。而他這次透露為了小孩的成長與幸福，仍會跟太太一起作為父母共同努力前行，同時也拜託猶如家人的粉絲能繼續予以溫暖的守護。

藤岡靛跟太太Vanina於2012年結婚，2014年先生下一對龍鳳胎，2017年迎來第三個小孩，也被狗仔爆料還有一個繼子。（IG@tfjok）

