暗河傳劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《暗河傳》陸劇，改編自同名小説。有周木楠作為編劇，尹濤為執導，由龔俊、彭小苒、常華森、喬振宇主演的一套以古裝武俠為題材的電視劇。



《暗河傳》電視劇情大綱

在江湖的陰暗角落，存在著一個令所有門派聞風喪膽的天下第一刺客組織——暗河。這個權傾朝野的恐怖存在，由蘇、慕、謝三大家族共同執掌，其實力足以刺殺皇親國戚，亦能輕易覆滅江湖上的豪門大派。

然而，一場針對唐門二老爺的刺殺任務卻出現了致命變故，暗河的大家長不幸身中奇毒，命懸一線。組織內部的權力平衡瞬間被打破，蘇、慕、謝三家暗流湧動，各懷鬼胎，覬覦著象徵最高權力的眠龍劍，意圖取而代之。

值此危急存亡之秋，蛛影團首領「傀」蘇暮雨，帶著地支十二肖的「卯兔」慕雨墨等忠心部下，肩負起守護大家長的重任。在尋找解藥的艱險路途上，蘇暮雨不僅要應對昔日前輩蘇喆與摯友蘇昌河的連番阻撓，更因此機緣巧遇了藥王谷的神醫白鶴淮。

連番激戰與權力洗牌後，暗河迎來了新時代，由蘇昌河登上了大家長之位，而蘇暮雨則成為蘇家家主。二人聯手推行一項名為「彼岸計劃」的宏大革新，決心徹底扭轉暗河的宿命。他們共同的願景，是建立一個能立足於陽光之下的新暗河，讓組織成員不再是活在陰影中的殺人工具。為實現此目標，他們必須在錯綜複雜的江湖門派與詭譎多變的皇室勢力之間謹慎周旋，為暗河的未來殺出一條前所未有的光明之路。

《暗河傳》播出時間｜最新追劇日曆

《暗河傳》電視劇幾時播?《暗河傳》於2025年10月20日12:00上線，優酷全網獨播，優酷VIP會員首更4集，10月21日、10月22日每天更新2集，10月23日更新1集。SVIP每個更新日提前多看1集。

《暗河傳》演員人物關係圖

《暗河傳》演員

龔俊 飾 蘇暮雨

人稱「執傘鬼」的暗河蘇家家主蘇暮雨，執傘藏劍善布十八劍陣，於權力絞殺的黑暗中守俠義初心，在與摯友的宿命對決裡扛起重塑暗河的重任。

彭小苒 飾 慕雨墨

暗河慕家家主，人稱「第一美人」的逍遙天境高手，以紙蝶為刃藏詭道毒術，於三家權鬥中與蘇暮雨亦友亦敵，盡顯「瘋批美人」的凌厲與狡黠。

喬振宇 飾 蘇喆

暗河前任「傀」，身負大逍遙天境修為的蘇家前輩，雖因舊傷難承大家長之位，卻暗藏心機，為親情與暗河變局再度入局。

常華森 飾 蘇昌河

蘇暮雨的生死兄弟，代號「送葬師」的暗河新大家長，創「彼岸」謀暗河新生，卻因激進手段與摯友反目，在權欲與理想中游走於黑暗邊緣。