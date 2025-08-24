河北彩伽改名做「萌名」重新出發　靠兩招維持女神級好身材

日本女星「萌名」Moena（又名河北彩伽／河北彩花）17日在台北市花漾展演空間舉行亞洲巡迴演唱會最終場。除了感謝粉絲們到場支持，萌名演唱親自作詞的歌曲《ずっと一緒に》（永遠在一起）時，感性表示作詞靈感是來自於發現身邊的男性朋友，大多遇到難過的事情比較不會表現出來，會選擇「硬撐」，讓她感到很心疼，因此期盼透過這首歌陪伴、給大家力量：「別害怕讓重要的人知道脆弱的一面」。



萌名2025年以歌手身份出道後，便以溫柔動人的嗓音擄獲無數歌迷的心。近期她在東京、香港、首爾與台北開唱，被問到有什麼幫助開嗓的方式？她表示「早上洗澡會一直唱歌」，在台期間也有粉絲送她枇杷膏護嗓；高中時曾想當聲優（配音員）的她，也希望未來有機會能夠完成夢想。

萌名2025年以歌手身份出道。（IG@saika_kawakita__official）

萌名坦言此次舉辦巡迴演唱會，是第一次在短期內頻繁唱歌，之前會因為緊張導致肚子痛跟想吐，但上禮拜在2025《TRE台北國際成人展》活動感受到很多台灣粉絲們的熱情支持後，她很感動也很開心，因此大大緩解了緊張感，直呼「很謝謝大家。」並透露這次去台灣前有錄新歌：

「不是抒情歌，大家可以期待一下。」



靠控制飲食、健身改善體態

擁有姣好身材的她，分享維持身材的小秘訣除了會控制飲食以外，每天在家會多次裸身站在鏡子前檢視自己的身體，如果發現手臂脂肪變多或是有點駝背，就會透過健身、重量訓練改善體態，相當自律。

此外，萌名聊到若能獲得超能力時，表示自己想要能夠「瞬間移動」，因為這樣一來「遇到不喜歡的人就能瞬間消失」出門工作感到疲累的時候，也可以省去通勤時間直接回到家中。接著話鋒一轉表示曾在松山機場吃到好吃的滷肉飯，如果真的能夠瞬間移動，她很想要多來台灣吃滷肉飯，也很期待能以歌手身份和粉絲們有更多見面機會。

據悉，此次萌名的演唱會由TREND GIRLS TAIWAN主辦，台灣執行團隊負責人木村悟表示，此次成功合作不僅展現品牌在跨地區活動的執行力，更推動了台日娛樂活動的交流。執行企劃CL也指出，未來將希望邀請更多 受粉絲喜愛的藝人與性感女優 來台灣舉辦活動，並期盼透過這些跨界企劃，破除大眾對成人產業或追星活動的刻板印象，同時帶給台灣粉絲更豐富多元的娛樂文化體驗。

