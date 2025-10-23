巨塔之后丨趙璧渝爆宣萱成日萬歲　尹詩沛揭「愛意眼神」全靠高人

《巨塔之后》是由無綫與優酷聯合出品，逢周一至五晚八點半翡翠台播映的台慶劇，10月22日晚播出一集中，趙璧渝眼泛淚光表忠宣萱，讓網民讚動容：「睇到眼濕濕」；趙璧渝接受採訪時爆宣萱成日萬歲，拍攝現場氣氛勁愉快。尹詩沛「愛意眼神」演繹與宣萱獲封「最真心CP」。



趙璧渝Osanna在劇中極力維護宣萱。（官方提供圖片）

《巨塔之后》是由《新聞女王》系列鍾澍佳總監製、《逆天奇案》系列陳志江監製、梁敏華總編劇，主要演員有—領銜主演：宣萱、陳展鵬、陳煒、劉佩玥；特別演出：鍾鎮濤、湯鎮業、馬國明、蕭正楠；主演：吳若希、張頴康、蔣家旻、陳楨怡、黃庭鋒、謝雪心、吳岱融、林景程等。

巨塔之后丨趙璧渝眼泛淚光表忠宣萱

10月22日晚一集上演了一場令人動容的師徒感情戲。卓盈（趙璧渝Osanna飾）之前離棄師傅董一妍（宣萱飾）埋方欣（陳煒飾）堆，幸獲一妍重新給予機會參與富商魏孝棠（潘志文飾）兒子手術。手術期間，一妍手痛至無法拿穩手術刀，方欣亦因得悉一妍手痛真相，企圖阻止一妍繼續做手術；於危急關頭，卓盈主動請纓幫做宣萱「替手」，事後又與其他醫護人員齊齊為一妍「講說話」，場口感人。卓盈一句：「我仲有好多嘢要跟你學架！一日為師，終身為師」，加上一妍的回應：「記住，唔可以睇小你自己」，盡顯師徒間深厚情誼，網友亦為之動容：「好鍾意呢場師徒戲，睇到眼濕濕」。

巨塔之后丨趙璧渝笑宣萱成日萬歲

對於師徒戲獲讚感動，Osanna接受官方訪問時，直認對這場戲印象最深刻：「呢場係全劇唯一一場戲可以畀我向宣萱呢個師傅表達一直以嚟嘅尊敬同埋感激。因為我哋都戴住口罩，所以眼神、聲線嘅演繹好重要，好多謝佳導（劇集總監製鍾澍佳）同宣萱姐姐喺現場嘅耐心指導！」

談到與宣萱合作，Osanna表示完全感受到宣萱的專業，更笑言宣萱成日萬歲：「姐姐好Nice好有風範，會同我哋溝通傾偈。喺拍攝嘅三個月入面，完全感受到宣萱姐姐嘅專業。每次有姐姐嘅場口我都會忍唔住成日去睇Mon學習姐姐演戲嘅眼神、節奏等等。姐姐又成日萬歲，每一日嘅拍攝氣氛都好愉快。」

巨塔之后丨趙璧渝爆拍手術靠模仿紀錄片

Osanna曾在兩輯《白色強人》飾演急症室醫生，今次第三度挑戰醫生角色，Osanna直言依然有挑戰性：「今次係第一次參與拍攝做手術嘅場口，事前有睇過一啲醫療劇/紀錄片，睇吓真實嘅醫生做手術嘅過程，盡量學習同模仿步驟、手勢、講說話嘅語氣同埋眼神。」Osanna透露亦有聽任職護士的媽媽分享：「我媽咪係精神科護士，對病理學名同藥物名都會有了解；同埋媽咪平時都會同我分享佢作為醫護人員面對病患嗰陣嘅心態。」除了藝人，Osanna還是一位瑜伽導師，並經常在社交平台分享靚相大晒美好身段。

+ 1

巨塔之后丨尹詩沛與宣萱獲封為「真心CP」

同樣與宣萱角色關係密切的，還有秘書鄒詠山（尹詩沛飾）。當年一妍救回詠山一命，一妍對詠山有一命之恩。當一妍執意回港調查父親董立萬（陳嘉輝飾）醫療事故真相，詠山二話不說緊隨其後，忠心之餘亦對一妍極盡體貼，不但近乎全天候Stand By照顧一妍，每當一妍遇到困境時，詠山不離不棄的同時，定必第一時間四出想辦法或打聽消息；加上對一妍緊張到極點的眼神，尹詩沛不但被網民取笑眼神滿是曖昧，更與宣萱獲封為「全劇最真心CP」 。網民：「宣萱身邊唯一一個真正給力的人」、「宣萱全劇唯一會吐真話的對象」、「太甜啦！她倆一起畫面很美好」、「詠山對一妍充滿愛的眼神太好看了」。

+ 4

談到對宣萱的愛意，尹詩沛接受官方訪問時笑言是總監製鍾澍佳（佳導）的貼心小建議：「佳導同我Brief角色嗰陣，想我個角色特別少少，佢就建議我可以加啲『愛意』落去，等大家覺得詠山係好愛而又好心痛一妍，佢無論點都會帶住愛意留喺一妍身邊。所以見到網民封咗我哋做CP，我都覺得搞笑又感動嘅，多謝大家咁入戲。」另值得留意的是，尹詩沛早於8年前劇集《不懂撒嬌的女人》，飾演過宣萱的小秘書Elaine，當時她只是幫宣萱執頭執尾；如今8年過去，尹詩沛終「升職」成為宣萱近身，網民對此大為感動，笑言詩沛終於升職兼捱出頭，十分搞笑。