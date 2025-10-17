美食新聞報道｜元朗船王為愛妻棄百萬船業　手搓意粉成鎮店之寶

美食新聞報道｜由一班靚仔靚女倪嘉雯（Carmen）、黃嘉雯（Carmaney）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian）、蔡景行（行仔）等主持的飲食節目《美食新聞報道》，於周一、二、四、五晚上8點TVB Plus（82台）播映。10月16日節目內容，介紹一間位於元朗屏山的餐廳，店主雄哥原是縱橫商界的船業老闆，為照顧患上怪病的愛妻，毅然放棄事業，由零開始自學廚藝。他憑著一份「趕時間客請去快餐店」的霸氣堅持，以及即叫即搓的手製意大利粉，俘虜了無數食客的味蕾。



雄哥在元朗屏山經營一個人餐廳。（官方圖片）

10月16日「故事味緣」介紹一間位於元朗屏山的餐廳，店主雄哥對出品有堅持︰「要咁樣嘅味道，就要咁樣嘅時間。有客人話趕時間，我就會同佢講不如你去快餐店啦，得半個鐘頭我做唔到嘅。你下次有個零鐘先嚟幫襯我啦。」

每日雄哥都會到街市買當日的食材。（官方圖片）

雄哥經營的一個人餐廳，由煮、洗碗、樓面全部一腳踢，所以製作需時，但幫襯的客人卻義無反顧耐心等待，為的是一份用心製作的出品。事實上雄哥並非科班出身，而是半途出家由零開始經營西餐廳。節目中他透露過往經營船業，經常要周遊列國，他笑說︰「可以講全世界嘅食物都食得七七八八，有河、有海嘅地方都會去，因為有船廠。每次船廠啲人都好熱情招待我哋，去親都係食。」好景不常雄哥太太忽然得了怪病，為爭取更多時間照顧伴侶，他毅然放棄船業返港照顧太太，他續說︰「返香港一定搵唔到嘢做，咪膽粗粗去開餐廳，以前未學過煮嘢、未做過廚師。其實煮嘢唔係複雜嘅嘢嚟，如果客人想食某款食物，我咪上網學囉。」

店主雄哥原是縱橫商界的船業老闆，為照顧患上怪病的愛妻，毅然放棄事業，由零開始自學廚藝。（官方圖片）

無師自通重點是用心製作，單是意大利粉一味，已迷倒不少食客。雄哥的意大利粉全是自家出品，點餐後才開始搓麵團，他解釋︰「因為麵團會不停發酵，即搓即煮最好食。」不少客人都慕名雄哥的意粉來幫襯，最高紀錄一日要搓差不多28個麵團，他自豪的說︰「理由好簡單，唔好食點會有客嚟，要好食就要堅持。每個客人嚟幫襯都有一個期望，所以要做足唔可以偷工減料，你做少啲就去唔到嗰個層次同味道。」雄哥最感動是疫情期間，小店經營出現困難差點要結業，一班熟客知悉後隨即蜂擁前來幫襯，一度做成長龍，終於令小店起死回生。更試過有位台灣旅客，留港13日便來了3次。小店盛載豈只是食物，還有濃濃的人情味及有錢買不到的溫情。

雄哥的意大利粉全是自家出品，點餐後才開始搓麵團。（官方圖片）

