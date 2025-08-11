資深藝人10年前放棄抗癌病逝　兒子談沈玉琳血癌：家屬需要時間

沈玉琳罹患血癌引發各界關注，10年前「青蛙王子」高凌風同樣罹患血癌，最終因病情惡化放棄幹細胞移植病逝，他的兒子「寶弟」葛兆恩昨（10日）和張哲偉、陳峻廷、紀成澔合體出席手搖飲品牌一日店長活動，他表示有看到沈玉琳罹癌新聞，回想當年父親生病狀況，他認為目前家屬最需要的是空間和時間，其他的：「不太好多說什麼。」



高凌風2012年底因出現高燒、呼吸困難等症狀，送院檢查後確診為急性骨髓性白血病，短短72天接受3次化療，但成效不如預期，放棄治療1年期間病情反覆，暴瘦19公斤、飽受皰疹之苦，最終不敵病魔於2014年2月病逝，享壽63歲。

高凌風（視覺中國）

【圖輯】點圖放大看更多高凌風生前照👇👇👇

+ 7

父親走的時候，寶弟年僅16歲，但失去至親的痛，至今刻骨銘心。提到沈玉琳，他說2年前上節目「11點熱吵店」，當時見沈玉琳沒有暴瘦，氣色、狀態都不錯：

「希望玉琳哥早日康復，他帶給我們很多歡樂。」



父親節剛過，寶弟透露當天陪媽媽金友莊和外公一起吃飯過節，沒有特別做什麼緬懷父親高凌風的事：「因為我時不時就會去看我爸，每天都聽他的歌，希望有天可以在舞台上唱他的歌，這個畫面一直在我的腦海裡。」特別的是，寶弟還準備高凌風絕版的黑膠唱片，要送給紀成澔的家人當伴手禮。

【圖輯】點圖放大看更多沈玉琳照片👇👇👇

+ 15

延伸閱讀：

被傳婚變！粿粿沉寂14天首發聲 短短27字回應曝心聲

曾傳靠老人年金拮据過活 73歲司馬玉嬌近況曝光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】