MIRROR《MIRROR 7th Anniversary - GAME of MIRROR: 閃避球挑戰賽》將於2025年2025年11月20至22日（星期四至星期六）在香港會議展覽中心 Hall 5BC舉行。為慶祝MIRROR成軍七周年，12子會分為藍白兩隊以閃避球作賽，為大家送上連場熱血對決，仲有表演環節同競技遊戲！門票會在HK Ticketing開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



《MIRROR 7th Anniversary - GAME of MIRROR: 閃避球挑戰賽》宣傳海報（IG@MIRROR OFFICIAL FAN CLUB）

MIRROR閃避球挑戰賽2025香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

挑戰賽日期：2025年11月20至22日（星期四至星期六）

挑戰賽時間：2025年11月20及21日 8:00pm；2025年11月22日 2:00pm

挑戰賽地點：香港會議展覽中心 Hall 5BC

門票價錢：$280*/ $580/ $880/ $1080/ $1380

(*$280門票為「視線受阻區域」。 觀眾視線會被遮擋，因而或未能直接觀看比賽現場。場內將設有屏幕供觀眾觀看直播。購票前請留意！)

MIRROR閃避球挑戰賽2025香港 | 座位表

MIRROR閃避球挑戰賽2025香港 | 詳情

公開發售平台 ：HK Ticketing

公開開賣日期：2025年10月31日

公開開賣時間：上午10時

門票限購(每個帳號)：4張

MIRO會員收專屬代碼(10月29日)

MIRO會員都會透過聯絡電郵收到「MIRO專屬代碼」及指定購票網站連結

MIRO購票流程(10月31日)

1.登入HK Ticketing指定網站連結

2.輸入「MIRO 專屬代碼」購票

MIRROR閃避球挑戰賽2025香港 | HKTicketing 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。

MIRROR閃避球挑戰賽2025香港 | 交通

港鐵

港島綫：灣仔站A5出口（步行10分鐘）

東鐵綫：會展站B3出口（步行15分鐘）