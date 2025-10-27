誒?差點真分了劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《誒？差點真分了》陸劇，有大廣作為編劇和執導，由哈妮克孜、肖凱中領銜主演的一套以都市愛情奇幻為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



（誒？差點真分了@Weibo）

《誒？差點真分了》電視劇情大綱

陳嘉汶（肖凱中 飾）與沈夢（哈妮克孜 飾）這對情侶，在他們相戀滿四年的特殊日子，即5月20日，選擇了分道揚鑣。然而，當他們隔天醒來，卻驚悚地發現自己陷入了詭異的時間循環，被迫無止盡地重複經歷這痛苦的分手之日。

在嘗試了各種方法試圖打破這個循環，甚至經歷了一場陰差陽錯的尋死鬧劇之後，兩人萬萬沒想到，此舉竟意外觸發了某種隱藏「任務」。他們這才意識到，逃脫的關鍵似乎與他們的過去緊密相連：那些在四年相處時光中，彼此許諾過的海誓山盟，如今竟具象化為一道道必須共同面對的嚴峻考驗。

《誒？差點真分了》播出時間｜最新追劇日曆

《誒？差點真分了》電視劇幾時播？《誒？差點真分了》於10月27日播放，一共有14集，由芒果TV播放，每天10:00更新，SVIP搶先看！

《誒？差點真分了》演員

哈妮克孜 飾 沈夢

肖凱中 飾 陳嘉汶