聲秀丨甄敏芳長腿短黑絲成熟Tone唱　周智敏透視喱士裙大跳椅子舞

《聲秀》於今年7月首播，轉眼來到準決賽階段，並分上、下兩個回合進行！準決賽將在10月19日及10月26日晚上8點翡翠台播映。周智敏歌德風透視喱士裙跳椅子舞大讚Sexy；甄敏芳「顏值擔當」高踭鞋配黑絲短襪，大晒長腿比例Fit到爆；林潔心閉關十Day日夜苦練跳唱，獲導師劉浩龍認證態度100分。



陳潔靈加入成為準決賽評審落足心機：人哋煲劇我煲《聲秀》！（官方提供圖片）

成功躋身《聲秀》準決賽舞台的9位學員，在第一個回合面對的挑戰主題為「突破回合」。在「突破回合」，每位學員必須跳出Comfort Zone，選擇自己平時較少呈現的風格或演繹方式演出，第一回合最高分學員可跳過第二回合直接晉級決賽；其餘8位學員則要進行第二回合的「必殺歌」一對一Battle。

《聲秀》準決賽兩個回合結束後，將有4位學員落入危險區；之後5位評審、製作組特邀的KOL及DJ評審團將投票選出心水學員，最終得票最低分的1位學員將離開《聲秀》舞台、無緣決賽，換言之決賽8強將於下周日節目正式誕生。

聲秀丨陳潔靈加入評審團做足功課

10月19日晚一集陳潔靈Miss Chan Chan將加入評審戰隊，為了做好「評審」這個位置，Miss Chan Chan做足功課；為了更加清晰掌握每位學員的進步，Miss Chan Chan自揭：「人哋煲劇，我煲《聲秀》」，足證相當有心。今集五位評審陣容（排名不分先後）是：陳潔靈、陳奐仁（Hanjin）、郭偉亮（Eric Kwok）、雷有輝（Patrick Lui）及周錫漢（Randy）。

今集演唱歌單如下（排名不分先後）：甄敏芳Jenny《空港》、蕭凱恩Michelle《粉紅色的一生》、胡子貝Matt《老派約會之必要》、周智敏Emily《烈女》；林潔心Bibi《等一個他》、穎喬Ziva《驗傷》、馮熙燮Ryan《伸縮自如的愛》、柯雨霏Ophelia《沙門》、布子殷（布子）《潛龍勿用》。《聲秀》將誕生兩個直達「魔王級」表演，兩個表演不但令評審們感嘆自己像看演唱會多過看比賽外，相關演出更為五位評審帶來極大煩惱，到底係乜？

聲秀丨甄敏芳晒長腿成熟Tone唱《空港》

10月19日晚一集搶焦位落在三大「黑馬小花」—甄敏芳Jenny、周智敏Emily、林潔心Bibi，三人齊齊破格大玩蛻變。先說「顏值擔當」Jenny演繹《空港》，以成熟造型登場的她，以高踭鞋配黑絲短襪大晒長腿、修長比例Fit到爆。Jenny演唱完畢後更感性表示：「好奇妙旅程，都唔知今次係咪最後一次企上舞台。」

+ 3

聲秀丨雷有輝大讚：「估唔到周智敏可以咁Sexy」

另一位黑馬是胡鴻鈞組的周智敏Emily，以紅色長髮配透視喱士裙登場的她，一身歌德風格造型已極度驚喜；而向來予人感覺「乖乖女」的她，竟出乎意料玩「自摸」兼大跳性感椅子舞，期間舉手投足及眼神均散發著誘人魅力。

Emily的性感演繹，亦獲得評審們高度評價。雷有輝（Patrick Lui）：「呢個真係好大突破啦，勢估唔到Emily可以咁sexy，好有《本能》Sharon Stone嘅感覺」、Miss Chan Chan：「你再大個女啲，你個女人味會再出啲。」周錫漢（Randy）：「絕對係Good try。」

+ 6

聲秀丨胡鴻鈞遭起哄即場示範「性感自摸」

周智敏表演後導師胡鴻鈞就被爆排練時曾親身向Emily示範如何擺性感甫，並遭起哄即場再示範一次；面對洶湧群情，Hubert豪言：「如果Emily個分高過我預期嘅話就示範。」豈料結果Emily所得分數真的超越Hubert預期，結果在全場歡呼聲下，Hubert「找數」大玩「極速性感自摸」，場面爆笑。

聲秀丨林潔心苦練十日跳唱獲劉浩龍認可

至於劉浩龍（師兄）組的林潔心Bibi，則首次挑戰跳唱《等一個他》，甜美活力全開；為跳出Comfort Zone，師兄指Bibi排練頻密程度直達瘋狂：「你喺21歲做咗一件好瘋狂嘅事，佢呢十日係冇娛樂過，日日自己一個人匿喺排舞室十個鐘，一個唐三藏咁搭地鐵買飯都拎住支Mic Stand……成日夜晚Message喊晒話唔知做緊啲乜，跟住我個答案都只不過係：『係咁架啦』。所以你無論咩分數，你喺我心目中都係100分；你攞呢個態度、以後無論做乜，都會比其他人優秀。」

+ 2

評審們對Bibi的突破同樣讚不絕口，雷有輝：「今次嘅突破比起其他學員係最自然、最做到嗰件事。」Miss Chan Chan：「日日拿住支咪我好多年前已經做緊呢樣嘢，我鍾意佢撳住個咪嘅感覺、好自然，你係有突破到一個關口嘅，我恭喜你。」