聲秀丨柯雨霏Ophelia自爆「污糟」　馮熙燮120kg地獄減磅震撼舞台

《聲秀》於今年7月首播，轉眼來到準決賽階段，並分上、下兩個回合進行！準決賽將在10月19日及10月26日晚上8點翡翠台播映。10月19日準決賽「突破回合」戰況激烈，兩大熱門柯雨霏Ophelia與馮熙燮Ryan均獲全場最高89分。Ophelia一改甜美形象自爆「污糟」，而Ryan則揭露曾重達120公斤並為跳唱勁減磅，最終Ophelia險勝率先晉級。



先說泳兒組的Ophelia，一向以甜美清泉形象示人的Ophelia，以暗黑造型—中式透視＋狂野黑色鐵鏈＋紅色指甲油演唱《沙門》；獲導師泳兒激讚「搵番團火」的Ophelia，充滿自信的演繹獲得89分。Ophelia事後形容自己的突破位是「污糟」：「其實我唔係清泉，我比較污糟。」雖然Ophelia自嘲「污糟」，但評審陳潔靈Miss Chan Chan卻大讚「清新」，兼一再大讚Ophelia「做得好」：「我覺得我個耳仔突然Fresh晒，開頭嘅高音唱得好，你用嘅梵音用得非常之好，我覺得你嘅聲音突破咗、你嘅心靈上突破咗，所有嘢做得非常好，做得好，Yeah！」而今集首次出現的DJ評審團亦大讚。李志剛：「好正呀，好正！」范振鋒：「第二段Verse層次不斷Build Up，好似睇緊演唱會咁。」

柯雨霏 Ophelia 暗黑系造型演唱《沙門》。（官方圖片）

評審陳潔靈Miss Chan Chan：我係覺得我個耳仔突然fresh晒，開頭嘅高音唱得好，你用嘅梵音用得非常之好，我覺得你嘅聲音突破咗、你嘅心靈上突破咗，你夠膽呢樣嘢所有嘢已經做得非常之好。（官方圖片）

泳兒事後爆料，Ophelia之所以尋找心中的那團火，全因她想將歌曲唱給被淘汰的隊友陳卓怡Hoonry：「佢為人（哋）係會有火啲」，而坐在觀眾席的Hoonry聽到後即開心大叫：「收到」，一度嚇窒評審周漢錫，場面搞笑。

至於蘇永康組的馮熙燮Ryan，曾於「學員助力賽」中憑「女歌男唱」《趁你旅行時搬走》獲得超高分數，今次再下一城「女歌男唱」重新演繹《伸縮自如的愛》，更成功擺脫以往深情tone，「舞」出動感舞台，感染力＋活力十足的舞台成功獲取89分。評審Miss Chan Chan坦言自己其實十分期待Ryan的演出，並大讚：「一直我都好欣賞你嘅，我期待睇到你嘅演出，我覺得你跳舞好自如。」Ryan的感染力，令原本對相關表演感到抗拒的陳奐仁，亦忍不住要給出高分：「我覺得你揀咗呢個方向係老土嘅，但呢個係一個比賽，技術層面嚟睇，你呢個演出難度超級高，做得好係最緊要嘅。」

蘇永康組的馮熙燮Ryan「女歌男唱」重新演繹《伸縮自如的愛》。（官方圖片）

評審Miss Chan Chan大讚：一直我都好欣賞你嘅，我期待睇到你嘅演出，因為我覺得你跳舞好自如，唱嗰度冇問題，但係我對你要求就高啲。（官方圖片）

Ryan事後透露《伸縮》原來曾經是他的沖涼飲歌：「當年隻歌出嘅時候，我諗我喺沖涼房半年都係唱呢隻歌。」Ryan更被爆自計劃要在本回合跳舞後，他每日都僅以雞胸醫肚、結果成功蛻變兼減磅，談到身形，原來Ryan曾因自己是肥仔而抗拒跳唱：「可能我以前肥到成120公斤，我覺得（自己）郁每一下都係錯。」

Ryan透露自己原來曾肥到120公斤：我覺得郁每一下都係錯，既然要突破就要攞返最真實嘅自己。（官方圖片 ）

由於今集只有一位學員能夠直接晉身決賽，故最終要出動五位評審撳燈投票可直入決賽學員，最終Ophelia以3:2比分鍊贏Ryan！而8位學員未能直接晉級的學員，將於10月26日播出的第二回合中展開「必殺歌」一對一Battle！

Ophelia以3:2比分成功直接晉級決賽。（官方圖片）