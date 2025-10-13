聲秀｜林潔心小肥合唱奪高分　泳兒哭到臉全紅　九位學員成功晉級

《聲秀》10月12日一集「歌手助力戰」圓滿結束，成功晉級的九位學員是（排名不分先後）：馮熙燮Ryan、蕭凱恩 Michelle、胡子貝Matt、甄敏芳Jenny、林潔心Bibi、穎喬Ziva、布子殷（布子）、周智敏Emily，及柯雨霏Ophelia；陳卓怡Hoonry、張津銘、司徒泆Haru則被遺憾淘汰。



蘇永康組的Jenny演出前連日發燒，亦感激阿公貼心照料：「由我知道自己病咗之後就好焦慮、好擔心，覺得好似之前嘅練習會比呢個病影響到跟住前功盡廢，跟住好多謝阿公好Take care我，帶我睇醫生無論中醫西醫。」（官方提供）

本集不少參賽者抱病上陣，但仍專業地完成有水準演出。先說蘇永康組的甄敏芳Jenny，雖然演出前連日發燒、但Jenny仍堅持完成比賽，並發揮出超水準演出！事後Jenny感激導師阿公貼心照料：「由我知道自己病咗之後就好焦慮、好擔心，覺得好似之前嘅練習會畀呢個病影響到前功盡廢，好多謝阿公好Take care我，帶我睇醫生。」同樣抱病上陣的鍾舒漫組司徒泆Haru，雖然與XiX跳唱《火熱動感 La La La》時面青青，但其開場的Michael Jackson式舞步，仍成功令評審們留下深刻印象，郭偉亮（Eric Kwok）：「佢呢個鋪排好表露到佢型嗰part。」舒文則認為Haru「成也跳唱、敗也跳唱」：「你最強嘅嘢亦都係對你最蝕底嘅嘢，10件事有九樣嘢用跳唱去解決，變咗有時我哋睇唔到你其他嘅一面。」

鍾舒漫組的Haru亦抱病面青上陣，聯同XiX跳唱演繹經典歌《火熱動感 La La La》（官方提供）

Michael Jackson上身開場（官方提供）

今集有一位學員的努力、獲得了評審們大大力的認同，她就是劉浩龍組的林潔心（Bibi），她聯同小肥演唱《我們什麼都不是》發揮超水準，獲得87分高分之餘，更獲評審大讚勤力。陳奐仁：「如果話小肥你同Bibi係原唱，我可以相信，我好開心你係咁練、係咁練，你練得多過小肥。」小肥聞言即搞笑大聲抗議：「我都練好多架，我呢幾日跑步同做任何嘢都唱緊歌。」雷有輝（Patrick Lui）讚勤力：「Bibi明顯大躍進，你練咗100% 出到嚟起碼打7折，今日你可能真係練咗200%，變咗（個表演）係去到90分咁好」、「真係台上三分鐘，台下練到好陰公。」

獲評審郭偉亮（Eric Kwok）讚：「佢呢個鋪排係好表露到佢型嗰part。」（官方提供）

林潔心Bibi聯同小肥演唱《我們什麼都不是》（官方提供）

至於今輪被淘汰的三位學員，Hoorny及Haru均令導師大感不捨，其中Hoorny導師泳兒更傷心得哭成淚人。Hoorny先多謝泳兒：「多謝泳兒老師喺淘汰區度撈我返嚟，我覺得每一次都有盡力做到你提醒我嘅嘢，同埋做到最好，所以我無悔。」泳兒則喊到滿面通紅：「我同我自己講，Hoorny走嘅時候唔可以喊但係我做唔到……其實我想恭喜Hoorny，因為你係我組入邊進步得最多嘅，我一直都冇諗過喺淘汰區度救你出嚟後你可以行到咁遠，同埋其實我係好鍾意你性格……起初我係驚你難相處，因為你喺舞台上面太霸氣，但其實真實嘅你係一個小妹妹，好得人鍾意，希望你繼續keep住你對舞台嘅初衷，希望你有機會畀大家見到你得人鍾意嘅性格，繼續加油。」

Bibi表示：「呢輪有心理準備被淘汰，呢輪咁辛苦係值得架。」（官方提供）

Hoorny被淘汰後先多謝泳兒（官方提供）

泳兒亦哭到滿面通紅（官方提供）

二人深情擁抱（官方提供）

Haru則流下男兒淚：「首先我好開心可以行到呢步……我想多謝我Daddy、Mammy一路上都支持住我，同埋Sherman老師」。鍾舒漫：「Haru係我對得最多嘅學員，睇到佢每一次嘅突破同埋進步、而我喺佢身上真係望到一個表演者嘅potential，呢個只不過你嘅開始，呢度嘅完結唔係真係完結，我相信第日喺台上見到嘅你，會令更多人刮目相看。」胡鴻鈞組的張津銘：「非常感謝Hubert老師，他在我身上花的心血最多。」

Haru則在台上流下男兒淚：「首先我好開心可以行到呢步，因為由第一次開始就擔心行到邊一個階段，我想多謝我Daddy、Mammy，一路上都支持住我，同埋Sherman老師，真係唔好意思，同埋多謝5位評審」（官方提供）

導師鍾舒漫真誠鼓勵（官方提供）