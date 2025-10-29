鄧麗欣前度對人妻調情「啪啪啪」證據被挖　後者認錯「關心過度」

范姜彥豐10月29日公開點名王子（邱勝翊）介入他與粿粿（江瑋琳）的婚姻，「你破壞了我的家庭！至今還與我的太太有密切聯繫！」控訴影片立刻在網路上掀起議論，粿粿還被挖出過去在Instagram和王子的各種互動。



王子2024年3月上傳了一段滑雪影片，背景音樂是ZAAC、Anitta和Tyga的《Desce Pro Play (PA PA PA)》，粿粿看到後就留言「Papapa」，結果他回應的是「對啪啪啪情有獨鐘？」。

王子和粿粿在IG的互動被網友挖出。（Instagram@prince_pstar）

王子和粿粿在IG的互動被網友挖出。（Instagram@prince_pstar）

不只這樣，粿粿年初和王子一起合作代言時，她便有感而發地說：

從運動會開始到現在，一路上不知不覺合作了這麼多，每次都讓我成長不少，謝謝『什麼事都大家一起』的王子勾勾。

意外曝光了她對王子的暱稱：「雖然鬥嘴是日常，但老實說還有好多地方可以向你學習。」

粿粿（IG@meigo.c）

點擊圖輯查看更多范姜彥豐的相片：

+ 20

面對范姜彥豐的指控，粿粿經紀人稍早坦言雙方已經分居很久了，「原因是過不下去了」，她談到婚姻也有哭過：

影片諸多內容不是事實，等到釐清之後會跟大家說，男方突然發布影片，應該任何事情都無法做好準備吧。

粿粿（圖左）與王子（邱勝翊，圖右）（Instagram@meigo.c）

不久後，王子在社群網站發文首度回應，他先澄清並未介入他人婚姻：

我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀。

但他坦言是在得知女方協議離婚的過程中，自己從一個單純的傾聽者，漸漸變得太過關心，「雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式。」他誠實認錯地表示：

錯誤就是錯誤，沒有藉口。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】