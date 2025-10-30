TVB短劇《被出軌的人》挑起情慾　《社畜求生101》道盡打工仔無奈

TVB Plus（82台）跟myTV SUPER再闖AI新世代，於晚上9點半時段，陸續推出不同類型短劇，分別是︰《N-Day毀滅日》、《社畜求升101》、《A被出軌的人》。《N-Day毀滅日》由《在我心中》三位男女演員再度合作；《被出軌的人》以性感畫面，挑戰觀眾挑戰情慾極限。《社畜求生101》用20個單元故事，道盡打工仔的荒謬與無奈。



《被出軌的人》獵物變身成獵人。（官方提供圖片）

TVB Plus（82台）跟myTV SUPER早前就推出青春校園愛情《在我心中，你是獨一無二》、靈異微《AI930︰A.I.靈接觸》兩套短劇，無綫即將踏入58周年台慶，全台工作人員秉持「同心同行 闖新世代」精神，繼續傾力炮製嶄全新劇集及綜藝節目。

《N-Day毀滅日》由《在我心中》三位男女演員再度合作，宣傳片中出現香港末世香港景象，尖沙咀、摩天輪也被破壞，不少網友留言「真實感好強」。故事講述灝瀧（Hugo飾）一覺醒來，發現自己身處廢墟，記憶全失。腦海中唯一閃現的是神秘少女「子悠」，他努力想知道子悠是誰，並試圖理解眼前世界經歷了什麼。另一邊病理學專科醫生柏然正全力研發世紀疫苗，試圖挽救人類最後的希望。然而，一場突如其來的襲擊令努力盡毀，究竟背後隱藏什麼陰謀？末世中，命運讓灝瀧與柏然相遇。真相與謎團交織，他 們必須攜手生存，但隨著黑暗逐步揭開，等待他們的，或許是更可怕的秘密……

《被出軌的人》以性感畫面，挑戰觀眾情慾極限。劇中設計師Nicole揭穿丈夫George跟同事Emily出軌，最後離婚收場。正當眾人以為Nicole是受害者時，原來一切都出自她精心佈局。耳環、香水、聚會成為誘餌。Nicole到底是獵物，還是操控命運的獵人?

《社畜求生101》社畜作為辦公室中的最底層，每日都身心俱疲，白晝接受上司無理謾罵、晚間對住電腦全力加班。準時放工成為講閒話的理據，已讀不回更是十惡不赦。20個單元故事，道盡打工仔的荒謬與無奈。每一集，都是你、我、他曾經歷過，有苦笑、有共鳴的社畜地獄寫照。