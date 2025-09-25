短劇《緣起三生》開播即登頂！堪稱虐戀版白蛇傳　兩姊妹二魄同體

從經典IP取材，一直是短劇創作的重要方式。一方面，IP經久不衰說明經過時間檢驗，有助於提高項目成功率。另一方面，耳熟能詳的故事大大降低了觀眾的接受門檻。今天我們就來測評一部脱胎於經典IP《白蛇傳》的短劇——位居愛奇藝熱播榜榜首的《緣起三生》，看看這部作品如何站在眾多經典作品的基礎上，演繹出全新的故事。



由陳添祥、張晉宜主演的豎屏短劇《緣起三生》於9月9日在愛奇藝獨播，開播首日，直接登頂貓眼平台短劇熱度日榜。截稿時，它在愛奇藝站內歷史最高熱度為4579。

《緣起三生》開播立即在各熱度榜登頂。（影視獨舌）

（以下內容或含劇透。）

這部作品講述了一個人蛇之戀的故事。蛇妖青影和白鳳一體雙魄，輪流掌控身體，結果白鳳意外受傷。為了救治姐妹，青影找到修道之人忘塵，想通過雙修的途徑讓白鳳恢復健康，誰知卻捲入了一場針對白鳳的陰謀，幕後黑手竟然是忘塵的師傅玄道子。

在開播前，《緣起三生》的愛奇藝預約人數已達30萬。開播後全網累計製造了11個熱搜話題，熱搜的主陣地在微博，包括2個熱搜榜、3個娛樂話題榜、2個上升榜和3個出圈榜。

拍出了虐戀的曲折 也拍出了情字的執著

點開《緣起三生》之前，我心有疑慮。青蛇、白蛇、愛情外加修道之人，這樣的元素組合很容易讓人想起《白蛇傳》。有《新白娘子傳奇》《青蛇》等影視作品做鋪墊，觀眾理解起來比較容易，可正因為珠玉在前，決定了《緣起三生》的改編難度很大。看完全劇之後，我顧慮全消，這部劇通過對經典IP元素的重組和發掘，將《白蛇傳》這樣的老故事拍出了新內涵。

《緣起三生》對虐戀進行了深挖。修道之人忘塵（陳添祥 飾）和蛇妖青影（張晉宜 飾）之間，人妖殊途，這是隔在他們感情之間的第一道坎。青影和白鳳二魄同體，導致這具軀體有時的主導權會被白鳳控制。和青影不同，白鳳知曉兩人的前世遭遇，覺得今生相遇不過是重蹈覆轍，所以白鳳總是想方設法拆散兩人，這是第二道坎。

兩人之間有一個前世，而忘塵的師父玄道子又從中作梗，導致忘塵誤以為自己的親人都是青影所害。血親之仇不共戴天，這是第三道坎。有這三道坎存在，讓忘塵和青影之間的情路異常坎坷，劇情一波三折，也讓故事極為耐看。

此外還安排了一條虐戀的副線，那就是白鳳和玄道子之間的情感糾葛。玄道子這個角色，定位跟棒打鴛鴦的法海差不多，只是《緣起三生》把他設定為一個專搞陰謀詭計的形象，陰險且痴情。白鳳搭上百年修為救了玄道子，還收他為徒，可玄道子卻反過來騙師父飲下雄黃酒。這出恩將仇報的戲碼，最初的動機卻是玄道子想跟白鳳長相廝守，他把師父的善意錯認為愛情，完全是一廂情願。只是玄道子有心，可白鳳無意。兩人一正一邪，終究不是一路人，最後落得個同歸於盡的結局。

主線虐戀，副線還是虐戀，看得觀眾不斷揪心。在曲折的虐戀之外，《緣起三生》更是濃墨重彩地刻畫了幾個角色對於感情的執着。青影為救姐妹而接近忘塵，但卻身陷情網。從前世的糾葛到今生的相遇，逃不掉也躲不開，這種宿命感令觀眾唏噓。

忘塵是宗門裏的大師兄，修的是無情道。這種功法要求修煉者在五瓣心蓮盛開之後，親手斬殺令其心動之人。面對青影，他本該殺掉她幫助修煉，可是卻情不自禁選擇了接納。甚至玄道子那種偏執癲狂的愛，也有可供探討的餘地。為了達到復活心上人的目的，他欺騙徒弟，陷害青影，行事不擇手段，說穿了，還是因為心中的愛，只是走錯了方向。為情所困，是這部劇裏所有角色的宿命。

劇中演員的演技也可圈可點。張晉宜一人分飾兩角，既演出了白鳳的沉穩仁慈，也演出了青影的嫵媚多姿，頗具挑戰性。而陳添祥則演出了忘塵這個角色的壓抑克制以及道心難持的掙扎感，增添了角色可信度。兩人的對手戲，更是格外撩人，滿滿的性張力。

比較可惜的是，《緣起三生》的收尾過於草率。雖然劇情涉及三生三世，可實際上重點拍了兩生兩世，第三生的故事只是點到為止，並沒有過多展開。在故事的後半程，忘塵誤會青影，導致青影絕望赴死，很有早些年網文中「虐女文」的味道。等到白鳳轉世，青影為她扛下雷劫導致失憶，更是過於套路。這種處理手法放在別的短劇裏，算是無功無過，可是對於一部側重故事新編的短劇來說，就顯出了短板。特別是前面的劇情鋪陳細緻，最後卻倉促收尾，令人惋惜。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】