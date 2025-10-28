許紹雄逝世︱腎癌新症10年增六成　病徵不明顯　通常體檢意外發現

【方中sir／許紹雄／腎癌病徵／死亡率】人稱「Benz哥」的資深藝人許紹雄今日 （28日） 病逝，終年76歲。據悉，許患有腎癌，最終因癌病引致身體機能衰竭，凌晨2時半離世。



過去10年腎癌個案數字不斷攀升，2023年間共錄得903宗新症，較10年前566宗多近六成。泌尿科專科醫生簡煒文表示，腎癌早期無明顯症狀，患者通常做其他檢查時才會意外發現，近年身體檢查成新趨勢，外加人口老化，故確診數字增加。



屬隱形殺手 2023年錄得903宗新症

腎癌被稱為「隱形殺手」，早期病徵極不明顯，不少患者確診時已屆中晚期，近年是香港十大男性癌症之一。香港癌症資料統計中心的數字顯示，十年間腎癌及其他泌尿器官癌症 (膀胱癌除外)的新症數字不斷上升，由2013年的566宗增加至2023年的903宗，增加近六成。

泌尿科專科醫生：身體檢查才發現更多無症狀患者

泌尿科專科醫生簡煒文表示，腎癌可分不同類別，但多數早期時沒有症狀，市民不會特意檢查，多為其他原因進行身體檢查時意外發現腎腫瘤。他指出，近年確診人數增加因更多人趨向進行身體檢查，應用多了超聲波或電腦掃描的技術，「令更多沒有症狀的患者流出」。

年齡愈大患腎癌風險愈高 與飲食關係間接

問及腎癌數字增加會否與香港人口老化或飲食習慣有關 ，簡煒文認同年齡是風險因素之一，年齡愈大，患腎癌的風險愈高。至於飲食因素，他指飲食和腎癌之間的關係間接，飲食不良、攝取過多鹽分可能導致高血壓，增加患腎癌風險。

不過，近年政府推動低鹽低糖飲食計劃，「現代人食得健康咗」，他指主因還是多了人進行身體檢查，認為因身體檢查成趨勢導致確診數字上升或是好事，及早發現腎癌可增加治療方式及機率。

長期吸煙、體重指數超過30屬高風險 特別「重男輕女」

香港大學醫學院資料顯示，腎癌的成因尚未清楚，但長期吸煙、體重指數（BMI）超過30、有家族病史、包括逢希伯林道症候群、結節性硬化症等在內的基因遺傳和患有嚴重慢性腎病的人士都屬於高危群組。另外，男性患上腎癌的機率比女性高。