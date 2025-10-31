獨嘉瞓過界指南丨馮皓揚大曬肌肉搬行李　謝茜嘉享特權坐車登頂

《獨嘉瞓過界指南》是TVB Plus（82台）全新的另類旅遊節目，由人稱嘉姐謝茜嘉夥拍兩位年輕人蔡景行（行仔）及馮皓揚（羊羊）擔任主持。10月31日最終章，羊羊在琴平站充當「苦力擔當」，搬運重達30kg的器材後，更得意大曬肌肉高呼：「你知我咩料啦！」；於嘉姐盡顯「前輩」風範坐車直達金刀比羅宮神社山頂，獨留行仔與羊羊攀登785級樓梯。



二人跟嘉姐匯合後在神社寫下願望。（官方圖片）

行仔同羊羊10月29日在東京浸完發酵溫熱木浴，即刻同嘉姐趕通宵火車由東京車站直奔香川縣的琴平，展開今趟最後一段行程。10月31日一行人經過差不多9小時行車，抵達中途站高松，火車會停留約30分鐘，再開往終站琴平。

行仔、羊羊在東京試了發酵溫熱木浴。（官方圖片）

行仔、羊羊在東京試了發酵溫熱木浴。（官方圖片）

三人搭上通宵火車由東京往琴平。（官方圖片）

嘉姐與行仔善用這半小時，為整個工作團隊搜購早餐。再過約莫40分鐘車程，一行人終於抵達目的地。一落車各人忙着搬行李及拍攝器材，羊羊發揮多年健身的成效充任「苦力擔當」，他先為嘉姐搬走一件重型行李，再為工作人員抬器材。羊羊問一位工作人員說︰「都唔係好重啫，有冇20kg？」當得知該件行李重達30kg時，他得戚的說︰「你知我咩料啦。」

行仔與嘉姐把握半小時停站時間買早餐。（官方圖片）

羊羊「苦力擔當」替眾人抬行李。（官方圖片）

三人來到琴平的大街，此行有兩大目的，首先要到一間擁有百年歷史的學校學整烏冬，嘉姐說︰「你哋成日講要食嘅讚岐烏冬，香川就係發源地之一。」經過一輪又搓、又踩後，終於嚐到自己一手一腳製成的烏冬。

三人到一間擁有百年歷史的學校學整烏冬。（官方圖片）

今輯最後場景金刀比羅宮神社，由山腳徒步到山頂的主殿，要行785級樓梯。行仔、羊羊被委以重任行上山，嘉姐則好整以暇坐車直達山頂。幾經辛苦二人終於與嘉姐匯合，可以在神社許願。羊羊在許願繪馬寫上「成為一個更好的人，獨嘉3來了吧」、行仔願望為「身體健康，獨嘉2收視高企」。

今輯最後目的地金刀比羅宮神社。（官方圖片）

幾經辛苦行仔、羊羊行完785級樓梯上山。（官方圖片）

二人跟嘉姐匯合後在神社寫下願望。（官方圖片）

此外，行仔事後接受訪問時表示拍過兩輯《獨嘉》之後，得出一個結論︰「旅行真係唔一定要搭飛機，有好多方法都可以去到，而且更舒適更有趣。」