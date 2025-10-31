鄧麗欣前度疑偷食人妻　傳粿粿未離婚「已住進王子家」被拍到斷正

范姜彥豐和指控結婚3年的老婆粿粿（江瑋琳）和王子邱勝翊（棒棒堂成員、鄧麗欣前男友）婚內出軌，並稱握有明確的證據，隨後粿粿發聲指出部分不是事實，王子則發文道歉，承認「超過了朋友間應有的界線」。



有部分網友採觀望態度，徵信社執行長謝智博則掛保證：

放心，絕對可以支持范姜（范姜彥豐）！

至於證據是什麼引起討論，稍早傳出粿粿早已住進王子的家。

王子邱勝翊與粿粿江瑋琳的合照（Instagram@meiguo.c）

粿粿和王子爆出不倫後，有網友翻出徵信社執行長謝智博9月上丹尼婊姐Podcast的內容，謝智博當時透露案件涉及三位藝人，案件經過協商有機會拿到3000萬（台幣，下同，約港幣785萬元），其中一人的身分形象很健康，弟弟陽光又帥，更透露有到中國大陸開演唱會的計畫，網友依線索推測當事人就是王子和粿粿。

陸續更傳出范姜彥豐向粿粿求償1200萬元（約港幣303萬元），但粿粿只願付500萬元（約港幣126萬元），協商破裂。事發後王子形象重創，除本週六的一日店長活動取消，他11月大陸演唱會也緊急喊卡。

根據《鏡週刊》報導，知情人士透露，范姜彥豐之所以會決定協商離婚，就是有徵信社拍到粿粿在還沒辦完離婚手續，就已經住進王子家中。

范姜彥豐（IG圖片）

