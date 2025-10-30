鄧麗欣前度疑偷食人妻　瘋傳同遊美國影片　躺床問：你還沒洗澡喔

范姜彥豐29日發文開戰，老婆粿粿和王子邱勝翊（棒棒堂成員、鄧麗欣前男友）婚內出軌，透露粿粿在與王子去了趟美國，回來就變了一個人，粿粿則回應有許多與事實內容不符，王子則承認「超過了朋友間應有的界線」。



而兩人今年同遊美國，粿粿更突擊王子的房間，影片被挖出，互動引起關注。

粿粿和王子等人遊迪士尼。（王子YouTube截圖）

粿粿「突襲」王子 睡姿全被拍▼▼▼

今年4月，粿粿與王子、簡廷芮、王品澔和晏柔中等到美國旅遊，每天早上都是由王子叫大家起床，有天粿粿與簡廷芮對著鏡頭表示要突襲檢查，在早上7點闖進夥伴們的房間，王子和王品澔的睡姿全被拍。

粿粿用氣音跟王子說：「早安！」王子則露出無奈表情回：「兩個蕭婆（瘋婦）。」簡廷芮則拉著王品澔的被子，要他起床梳妝打扮。

王子此時露出不敢置信的眼神問：

粿粿妳還沒有洗澡喔？

粿粿回：「為了要突擊你，我怕我洗澡你就起來了。」除此之外，這趟美國之旅中，一行人前往迪士尼搭摩天輪，有眼尖網友發現當時粿粿肩上披的外套，就是王子的。

粿粿IG被網友嘲「小王（姦夫）照片比老公還多」。（IG@meigo.c）

更多粿粿IG照片：

更多王子邱勝翊的照片：

