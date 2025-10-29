網友爆出軌人妻曾在520曬與鄧麗欣前度合照　女方反擊惟避談緋聞

男星范姜彥豐10月29日上傳控訴影片，痛批妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌好友王子（邱勝翊），引爆各界議論。



網友更因此挖出一則貼文，粿粿今年曾在象徵愛情的「520」（5月20日）當天，公開曬出與王子的合照，而王子更留下「可可愛愛」的回覆，讓這則舊文意外成為風暴焦點。

粿粿（圖左）520曬照，網友發現同框對象有王子邱勝翊（圖上）。（Instagram@meigo.c）

粿粿520當天曬出與王子的同框照，並寫下：「祝大家都能跟愛的人一起快快樂樂！」文字看似平常，但在兩人的緋聞爆發後顯得格外敏感。而王子也在留言區現身，回覆了「可可愛愛！」四個字，當時外界認為只是藝人之間的互動，如今丈夫范姜彥豐指控兩人出軌，顯得格外諷刺。

據了解，該則貼文屬於服飾業配性質，並未引發太多聯想。然而，在范姜彥豐首度對外控訴妻子「婚內出軌、道德淪喪」後，大批網友瞬間湧入該貼文朝聖，眾人留言「哇偷吃現在都光明正大的好可怕」，還有人在王子留言下回「你是懂玩的」，將昔日的甜蜜互動，解讀為婚外情的蛛絲馬跡。

王子（邱勝翊）（Instagram@prince_pstar）

對於范姜彥豐的指控，粿粿透過經紀人回應表示：「謝謝大家關心，這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久，由於對方提出的離婚金額，超乎了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容。」她繼續回應道，「我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」雖然出面回應，但沒有提到與王子邱勝翊的關係該如何解釋。

粿粿發文回應事件。（IG圖片）

粿粿回應全文：

謝謝大家關心，這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久，由於對方提出的離婚金額，超乎了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容。

我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。



【本文獲「ETtoday」授權轉載。】