55歲女神回歸Netflix拍劇　對拍檔突爆紅有感而發：做自己很重要

Catherine Zeta-Jones在Netflix影集《星期三》（Wednesday）第2季再度回歸，劇中飾演Morticia ，與Jenna Ortega扮演的「星期三」展開更深層的母女對手戲。Catherine Zeta-Jones接受開心表示：「我們很高興這一季能真正融入我們那高傲女兒的世界，尤其是能演出更多複雜卻充滿愛的母女關係。」



Catherine Zeta-Jones興奮表示，本季終於能更貼近女兒的世界，「我太高興了！觀眾這次將看到Morticia 不只是優雅與神秘，還有脆弱、真實的情感，尤其是她與女兒之間那種緊張但深愛的關係。」她也補充，「星期三」是個怪孩子，但她讓許多曾覺得格格不入的人，找到歸屬感。

Catherine Zeta-Jones在Netflix影集《星期三》（Wednesday）第2季再度回歸（Getty Images）

面對Jenna Ortega爆紅後承受的壓力，Catherine Zeta-Jones也心疼表示：「年紀輕輕就成功其實很不容易，即使身邊有許多前輩幫忙，也難以完全承受。」但她同時大讚Jenna Ortega的實力：「她值得這一切，也準備好迎接挑戰。」被問到若能對年輕時的自己說一句話，Catherine Zeta-Jones淡然回應：

「你永遠無法讓所有人滿意，也不可能被所有人喜歡，做自己很重要。」



Jenna Ortega受訪則透露，第2季對「星期三」來說將是一段混亂且掙扎的旅程，「她一向理性冷靜，但這季會面對許多挑戰，甚至在某些局面中失控、失去主導權，她甚至再也不是最聰明的那個人。」而觀眾最期待的舞蹈場景，她賣關子說：

「不能說太多，但一定會有令人期待的大場面！」



飾演高材生「碧安卡」的Joy Sunday則興奮分享，這季將深入角色的內心世界，甚至實現與Catherine Zeta-Jones對戲的夢想：「對我來說，簡直是童年願望成真！」Emma Myers飾演狼人，她分享這一季角色在暑假期間經歷自我突破，「正式加入狼群後外觀與個性均有變化，這使得星期三一度對她的轉變感到不適，但兩人之間的深厚情誼依舊，仍是彼此重要的依靠」。

影集《星期三》第2季第1部於8月6日、第2部9月3日在Netflix上架。

