棕眼之謎劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《棕眼之謎》陸劇，改編自同名小說。有白一驄作為編劇，衛立洲為執導，由秦俊傑/黃夢瑩/汪鐸/傅菁領銜主演的一套以愛情懸疑為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《棕眼之謎》於11月5日播放。（微博＠電視劇棕眼之謎）

《棕眼之謎》電視劇情大綱

身為推理視頻博主的楊正輝，發現前女友劉薇已經失蹤了相當長的一段時間。他循線追查，認為這與一位名叫曾傑的陶藝家有著莫大的關連。一年前曾傑的工作室曾發生過一場可疑的火災，而那場大火剛好掩蓋關於劉薇的重大秘密。

然而，事件的發展比想像中更為險惡。楊正輝察覺到，如今的曾傑竟然又在密謀著殺妻奪財。隨著楊正輝不斷深入挖掘線索，隱藏在重重迷霧之中，「真相背後的邏輯」正一步一步地顯現出來。

《棕眼之謎》播出時間｜最新追劇日曆

《棕眼之謎》電視劇幾時播？《棕眼之謎》於11月5日播放，一共有16集，由騰訊視頻播放。首更3集，SVIP搶先看一集。

《棕眼之謎》演員

秦俊傑 飾 楊正輝

秦俊傑飾楊正輝（微博＠電視劇棕眼之謎）

黃夢瑩 飾 白曉玲

黃夢瑩飾白曉玲（微博＠電視劇棕眼之謎）

汪鐸 飾 曾傑

汪鐸飾曾傑（微博＠電視劇棕眼之謎）

傅菁 飾 劉薇