樹影迷宮劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《樹影迷宮》陸劇，改編自趙趕鵝《尋兇手記》系列作品。有孫浩、趙趕鵝作為編劇，孫浩為執導，由廖凡、尹昉領銜主演的一套以懸疑為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《樹影迷宮》電視劇情大綱

老練民警冉曦（廖凡 飾）與新晉公安趙趕鵝（尹昉 飾）在胡同裏相遇。兩人從最初的「互不順眼」、辦案風格迥異，磨合成為「攜手並肩」的緊密師徒。

然而，一宗橫跨18年的胡同懸案，卻成了纏繞他們半生的夢魘。這起案件為何會讓這對曾經的夥伴，從「聯手破案」一步步走向「反目成仇」？井底下的紅色高跟鞋、神出鬼沒的「胡同殺手」，線索時隔多年依然若隱若現。

當年的小片警遇上了棘手的大案子，時間的流逝非但沒有帶來真相，反而讓執念漸深。面對這場橫跨近二十年的追兇，他們最終能否衝破迷霧，成功破局？

《樹影迷宮》播出時間

樹影迷宮電視劇幾時播?樹影迷宮於11月1日播放，一共有18集，由愛奇藝播放。11月1日VIP會員 12:00更新4集，非會員 12:00更新2集。11月2日起VIP會員 每日18:00更新2集，非會員 每日18:00更新1集。11月8日-11月10日 VIP會員停更。11月11日起VIP會員 每日18:00更新1集，11月13日會員完結。

《樹影迷宮》演員

廖凡 飾 冉曦

一位堅毅不屈、為追查胡同懸案真相而偏執一生的老練民警。

尹昉 飾 趙趕鵝

一位從青澀熱血的新人，逐漸成長為繼承師父執念、獨當一面的成熟刑警。