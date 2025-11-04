王子偷食人妻｜粿粿親哥哥狠批范姜彥豐「長年食軟飯」：不要也罷
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
【王子/邱勝翊】粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐婚變，雙方各執一詞，網路上也吵得不可開交。
粿粿的哥哥也轉發粿粿的影片，痛批范姜彥豐：
自己開闢一個戰場來打自己的臉……長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷。
更多粿粿的照片👇👇👇
+9
粿粿哥哥站在粿粿的角度，直言：
讓女人離開的絕對不是因為沒錢，而是在你身上看不到希望。
還霸氣向粿粿喊話「哥挺妳，別再被爛人欺負了」，尤其支持粿粿告范姜誹謗、妨害秘密、名譽損害賠償，包括酸民在內通通提告：「我幫你找律師，全權處理。」
雖然不少網友留言大酸特酸，但很快有網友發現，粿粿哥哥是喬傑立旗下男團「太極」成員韓秉融，過去也曾是演藝圈的一份子。
【延伸閱讀】王子偷食人妻｜范姜彥豐拍拖6年前女友曝光 獲讚：靚過粿粿好多👇👇👇
+27
鄧麗欣前度疑偷食人妻 傳粿粿未離婚「已住進王子家」被拍到斷正范姜彥豐毀滅式爆料王子證據 涉事私家偵探指他有望分到3千萬愛妻歌手竟被傳「出軌1次寫1首歌」已寫了150多首 本尊回應了台男網紅帶新人帶埋上床？前妻組捉姦小隊踢爆：親眼見住入Motel30歲歌王曾背妻偷食廿歲𡃁妹人氣插水 捨藝人包袱做Uber司機搵食
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】