王子偷食人妻｜粿粿親哥哥狠批范姜彥豐「長年食軟飯」：不要也罷

【王子/邱勝翊】粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐婚變，雙方各執一詞，網路上也吵得不可開交。



粿粿的哥哥也轉發粿粿的影片，痛批范姜彥豐：

自己開闢一個戰場來打自己的臉……長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷。

粿粿（IG@meigo.c）

更多粿粿的照片👇👇👇

+ 9

粿粿哥哥站在粿粿的角度，直言：

讓女人離開的絕對不是因為沒錢，而是在你身上看不到希望。

還霸氣向粿粿喊話「哥挺妳，別再被爛人欺負了」，尤其支持粿粿告范姜誹謗、妨害秘密、名譽損害賠償，包括酸民在內通通提告：「我幫你找律師，全權處理。」

雖然不少網友留言大酸特酸，但很快有網友發現，粿粿哥哥是喬傑立旗下男團「太極」成員韓秉融，過去也曾是演藝圈的一份子。

【延伸閱讀】王子偷食人妻｜范姜彥豐拍拖6年前女友曝光 獲讚：靚過粿粿好多👇👇👇

+ 27

延伸閱讀：

粿粿為何受男生歡迎？網曝1關鍵「容易陷下去」

與小鮮肉親密接觸 愛雅要先跟老公報備

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】