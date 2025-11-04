直播靈接觸｜揀醜人做愛投富貴胎？梁思浩曾留飛仙道不吃飛禽

直播靈接觸｜由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持，TVB Plus（82台）靈異直播一小時節目《直播靈接觸》，逢周一晚9點半及周二晚9點35分播映。於11月3日的節目，主持梁思浩自爆曾「停留過飛仙道」，更稱想投胎富貴要揀「醜人做愛」來看。嘉賓嘉寶師傅揭露，有女子前世是隻黑狗，遭今世父母打死，今世投胎來「攞債」。



11月3日節目嘉賓嘉寶師傅。（官方圖片）

11月3日主題為「六道輪迴」請來道教嘉寶師傅擔任嘉賓，六道分別為︰佛道、天道、人道、畜道、鬼道、地獄道，前三者為上三道，後者為下三道。嘉寶師傅表示道教六道跟佛教所傳稍有分別，她說︰「雀仔係唔屬於畜道，食鴿一類食物會影響我哋修道。」思浩講起一段跟雀仔有關的自身經歷，他說︰「以前蘇杏璇（已故資深演員）姐姐帶我見一位曹伯伯師傅。一見面佢就問我一件事，你應該係唔食飛嘅嘢。我係唔食飛嘅嘢。曹伯伯話我曾經喺飛仙道停留過，所以唔食所有會飛嘅嘢。」思浩表示20歲那年見到一位大師，便問大師如何可以含住銀匙羹出世，一生享受富貴榮華。聞言大師即點化思浩要放低一件事「貪」，思浩解釋說︰「要放低貪婪之心，因為你死咗之後去投胎，會見到好多男男女女喺度做愛，咁你要揀啲無人睇、唔好樣嘅男女，就會成為佢哋子女投到好胎。」思浩解釋因為你動了「菩薩心」，助你投到好胎。

嘉寶師傅擁有陰陽眼睇到前世。（官方圖片）

嘉寶師傅表示天生「陰陽眼」，可以睇到別人的前世今生，就如電影《大隻佬》中劉德華擁有的能力，她說︰「有位20多、30歲嘅女仔善信，想知道點解父母唔錫自己。我發現佢前世係隻黑狗，前世畀今世父母亂棍打死，因為以為佢偷嘢食。嚟到今世父母依然好憎狗，嗰女仔就好喜歡狗，而囡囡今世係嚟攞債。」她表示有機會前世的樣貌，會遺留到今世，所以網上不時有此類對照相出現。

思浩相信今世有機會遺留上世樣貌。（官方圖片）

此外，至於下一世何去何從，嘉寶師傅表示有數得計，她解釋說︰「要等人過咗世先可以計，因為要用死時的天干地支，用師傅秘傳嘅方法計算，咁樣就會知下一世去邊一『道』。主家死嗰日到回魂，魂頭會按每日慢慢升高，一日會升高一尺，魂高最高係一丈八，越高越輪迴得好。