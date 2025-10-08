直播靈接觸｜靈性導師Venus講靈魂七層　林建明靈魂升級走出抑鬱

直播靈接觸｜由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持，TVB Plus（82台）靈異直播一小時節目《直播靈接觸》，逢周一晚9點半及周二晚9點35分播映。於10月7日的節目，請來靈性導師Venus擔任嘉賓，揭靈魂分七層、講解靈修旅程如何揚升靈魂級數；梁思浩提到林建明吻合提升至菩提層的過程走出抑鬱。



10月7日嘉賓靈性導師Venus。（官方提供）

靈性導師Venus揭靈魂分七層

10月7日主題為「靈修旅程．揚升」，請來靈性導師Venus擔任嘉賓，她表示人的靈魂分不同層數，透過修煉可以升級，關鍵是接通「守護靈」。她說︰「人生有不同關卡，揚升是突破呢啲關卡。過晒所有關去到終極，靈魂會去到好幸福嘅境界，我哋稱為樂土、離苦得樂。到時可以選擇唔需要再輪迴、唔再受苦同執着。」Venus表示靈魂共分七層，分別為物質層、星光或情緒層、心智層、菩提層、自性層、單字層及終極的太一層。Venus提到過世寵物，都有機會成為自己的守護靈指導提升心靈，她說︰「以前養過一隻倉鼠已經過身，佢而家成為我嘅守護靈，佢時常教我要活在當下，持續提醒我就算人生困難時候，都要回到自己、照顧自己。」

Venus表示靈魂共分七層，分別為物質層、星光或情緒層、心智層、菩提層、自性層、單字層及終極的太一層。（官方提供）

梁思浩指林建明靈魂升級走出抑鬱

節目中提到靈魂每層升級時，都會遭遇不同障礙，思浩提到當年大姐明林建明的狀況，吻合提升至菩提層的過程，他說︰「佢喺訪問時講過，有段時間成日困自己喺屋企，唔知自己發生咩事，佢嘗試同自己溝通反問點解我唔肯離開間房、唔沖涼、唔洗頭、唔做任何嘢、唔見人，自問自答過程中，佢同自己講我有抑鬱症。之後佢成立一個志願組織，專幫遇到情緒困擾嘅人，佢嘅靈魂層應該去到另一個境界。」

思浩提到當年大姐明林建明的狀況，吻合提升至菩提層的過程。（官方提供）

「蝴蝶拍拍法」提升心靈防焦慮

另外，Venus教授大家一個「蝴蝶拍拍法」，可以平伏情緒防止焦慮。方法是交叉雙手拍打左右手臂，令心情放鬆，加上適當描述即時狀況效果更佳，Darren即場示範，他一邊拍打雙臂一邊說︰「我係黃耀英，而家喺將軍澳電視(廣播)城3號錄影廠，做緊直播靈接觸…..」Venus表示此方法可以避免負能量積聚成為毒素，令到身體出現如濕疹一類毛病。

Jojo、Darren即場試做「蝴蝶拍拍法」。（官方提供）