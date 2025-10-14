直播靈接觸｜紙紮大王曾為張國榮紮紅館　憶紮黃家駒鋼琴細節

直播靈接觸｜由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持，TVB Plus（82台）靈異直播一小時節目《直播靈接觸》，逢周一晚9點半及周二晚9點35分播映。於10月13日的節目，提到紙紮大王夏中建師傅曾為張國榮紮一座紅館；為Beyond主音黃家駒紮一座鋼琴，曝鋼琴紮作細節。梁思浩提及肥姐曾說剪綵時要剪少量紅帶帶走 「攞彩」。



10月13日主題為「紮作紅白事」，請來「香港紙紮大王」夏中建師傅，夏師傅三代均為宗師，爺爺為「柔功門掌門人」夏漢雄、父親夏國璋有「獅王」的稱號。夏中建師傅贏過不少獎項，目前共保持三項健力士世界紀錄。

夏師傅透露白事較多用到紙紮祭品，他曾為已故張國榮紮過一座紅館。講到最傷心一單工作，要數到為Beyond主音黃家駒紮一座鋼琴，他說︰「一路做一路傷心（喊）。點搞呢，內心又唔開心，嗰時後生都係鍾意Beyond。」夏師傅提到家屬要每粒琴鍵都可以按下，最後他要到教堂求救，用真鋼琴度位照做。至於紅事如元宵節、圍村添丁、太平清醮等都會用到紙紮，而舞獅用的獅頭，紮作工序更多，主要分為：紮、撲、寫、裝，他解釋說︰「紮完之後獅頭仲要開光，首先買一舊老薑，然後挖一個窿，倒啲燒酒、朱砂落去溝勻。跟住用碌柚葉、黃皮葉喺獅頭灑淨，接住朱砂點睛，順序係左眼、右眼到耳口鼻，再到額頭位塊鏡、然後條脷、再由頭點至尾、手、腳等部分。咁先係正常開工儀式。」他笑言平時舞獅由主禮人點睛動作，只是用來拍照留念。

接住思浩講到每次舞獅，藝人有一件事一定會做，他說︰「肥姐沈殿霞同我講，我哋去剪綵啲人攞咗我哋啲好運，所以我哋都要攞返啲彩走，唔係啲運就留低喺間舖頭。所以每次剪綵條紅帶，佢會剪番少少袋走，攞返啲紅。」思浩繼續爆料表示醒獅採完青的生菜，亦會拿一塊寓意「生財」。至於袋走的生菜如何處置，思浩補充說︰「特別肥姐咁鍾意打牌，一定會攞走，而家新一代無人搶。塊生菜拎返屋企洗乾淨，放落湯一齊飲就可以。」