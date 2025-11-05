金式森林丨陳星妤晚宴被爆整容片　何依婷反串跳舞挑戰高難度動作

《金式森林》由無綫與騰訊聯合出品台慶劇逢周一至五晚九點半翡翠台播映。11月4日晚一集，何依婷與陳星妤臨危受命上台熱舞救場，何依婷更首度「反串」與陳星妤大騷舞技；正當兩人炒熱全場氣氛之際，會場竟突然播出陳星妤的「整容黑材料」影片，令她當場身敗名裂。



依婷呢啲動作會扶到星妤好實，真係好Sweet。（官方圖片）

下周踏入結局周的《金式森林》11月4日晚一集繼續高潮迭起，為了粉飾太平，學禮（何廣沛飾）、學勤（陳浚霆飾）搶著做慈善晚宴搞手，但臨門卻遇上巨星表演嘉賓失場，大少奶善荃（何依婷飾）及二少奶嘉欣（陳星妤飾）臨危受命表演跳舞，善荃更反串演出。就在二人炒熱全場氣氛之際，會場突然播出嘉欣的整容片……陷入聲譽及婚姻危機的嘉欣，原本向高深（羅子溢飾）求救，高深勸她扮自殺挽救婚姻實屬不智，豈料事件最終出來版本變成高深教唆嘉欣自殺，令高深受盡千夫所指……

星妤見到自己條整容片被公開後，瞬間由開心轉為錯愕嘅表情都做得好好。（官方圖片）

何依婷一個小動作盡顯愛錫拍檔之情

11月4日晚一集依婷及星妤長達3分鐘的跳舞場口不但好睇，而且絕對貨真價實；分別穿上銀色閃令令中性西裝、及金色流蘇貼身裙的依婷及星妤，不斷扭動腰肢、大晒纖長手腳之餘，星妤一招「180度天外飛腳」、及Ending的「風月俏佳人」甫，均展現了兩位港姐級藝人的女人味及活力，網民亦大讚二人「跳得不錯」兼合拍，對二人感情及默契如此要好感到佩服。值得留意的是，Ending的「風月俏佳人」甫，依婷全程以手扶實星妤腰肢，盡顯《金式》演員相親相愛精神。

星妤同何依婷呢場舞，無論美感、動感同默契度，都係一百分。（官方圖片）

依婷與星妤曾於《執法者們》齊齊逆齡跳少女舞

其實這次已是依婷與星妤第二次合作跳舞，二人之前在《執法者們》中齊齊逆齡扮少女跳唱After Class的《CYA》，大晒纖腰展現青春活力。今次二人轉Style大玩成熟加型格風，同樣吸睛。談到與星妤二度合作跳舞，依婷笑言過程順利，並透露二人為了該舞，於拍攝前一個月已開始排練。問到依婷如此纖瘦、Ending甫要扶著星妤向後拗腰會否感吃力，依婷回應指全靠排舞師精心編排動作及指導，為她減低不少難度。依婷又指，昨晚場口是她首度以中性打扮示人，並親揭造型背後原因：「我覺得呢個打扮都幾得意呀，自己平時都冇呢個機會去嘗試咁中性嘅打扮。」另根據場口幕後花絮片段，依婷與星妤不但跳舞動作「神同步」，二人答問題時的答案亦「神倒模」，顯示出高度默契，星妤還笑言：「我哋都好保護對方」，Sweet度爆燈。

何依婷陳星妤喺《執法者們》已經合作過跳舞，難怪咁有默契。（官方圖片）

陳曉華完美Carry超貼身剪裁晚裝

另昨晚的慈善騷，方家靚太們的裝扮亦成為焦點。先是曉華及星妤的藍色透視金絲晚裝，不但若隱若現的透視設計增添了美感、服裝貼身的剪裁亦將二人的美好身段表露無遺。而向來感覺較少女的依婷，則化身「迷人Pink Lady」以嬌俏艷粉紅大露背晚裝上陣，各有各搶焦。