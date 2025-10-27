絕命法官劇情11-15集｜張家輝中槍胡杏兒相救　朱栢康被屈黑警

《絕命法官》第11-15集劇情劇透，由歐冠英作為編劇，蘇萬聰為執導，由張家輝、胡杏兒、曾舜晞、鮑起靜主演的一套以犯罪懸疑題材的電視劇。《絕命法官》於10月13日起，於ViuTV 99台播放，逢星期一至五晚上8時30分播放。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。



（絕命法官官微@Weibo）

《絕命法官》第11-15分集劇情

《絕命法官》第十一集 (10/27)

秦譽（張家輝 飾）與秦一唯（曾向鎮 飾）的逃亡之路波折重重，因唐萱（胡杏兒 飾）在暗中設局阻撓，導致兩人突遭盧維德（許紹雄 飾）下達報復性禁令。秦譽將一唯安置在旅店後，隨後決定獨自面對盧維德。秦譽以「出國治療哮喘」為藉口與對方周旋，更巧妙地利用院長競選一事作為籌碼施壓，迫使盧維德撤銷禁令。

同一時間，阮莎（韋羅莎 飾）因遍尋曹威爾（張兆輝 飾）無果，情急之下只能轉向秦譽求助。秦譽同意出手，二人決定聯手策劃一個佈局，成功引出戚長榮（謝天華 飾）現身，並從他口中嚴厲逼問出曹威爾的下落。

另一邊廂，秦一唯竟主動找上沈寧（鮑起靜 飾），向她全盤托出車禍的真實經歷，並在沈寧的陪同下毅然前往警局自首。豈料，秦一唯在審訊期間突然推翻供詞，一力承擔肇事逃逸的所有罪行。唐萱此刻亮出了她所竊取的秦家DNA報告，這份關鍵證據使得秦譽百詞莫辯，讓秦譽無可辯駁，只能痛苦地接受事實。

在秦一唯認罪後，唐萱並未罷休，反而試圖繼續深挖秦譽牽涉犯罪的證據。秦譽則與沈寧達成共識，決心齊心協力拯救一唯。然而，當周洛雯（蔡思韵 飾）得知所有真相後，她對秦譽感到徹底的失望，甚至連帶她一直堅守的律師職業信念也隨之完全崩塌。

《絕命法官》劇照（官方圖片）

《絕命法官》第十二集 (10/28)

為了防止馬山寶（周漢寧 飾）的慘劇在秦一唯身上再度發生，警方採取預防措施，暫時將秦一唯單獨監禁。然而，韓幫的復仇行動已在暗處悄然啟動。與此同時，秦一唯終於向秦譽坦承驚人真相，揭示車禍並非單純意外，而是他為了替母親舒嵐（黃智雯 飾）復仇所為。得知真相的秦譽震怒不已，決心展開自己的報復計畫。

案件在法庭審理，依靠沈寧出色的辯護策略，秦一唯最終僅被輕判入獄一年。儘管刑期不長，但獄中安全成為最大隱憂。為了確保一唯在服刑期間的人身安全，秦譽主動接觸監獄長，嘗試申請單獨監禁，無奈此舉卻遭到拒絕，讓他處處碰壁。另一邊，沈寧轉而運用她的手腕，利用媒體力量大肆報導，不斷曝光監獄內部潛在的安全風險和威脅，並刻意擴大事件的傳播，此舉成功激起社會輿論的廣泛關注，並引起了高層的重視。

在這段時間，韓奎龍（林嘉華 飾）亦正對韓烈（曾舜晞 飾）詳細交代家族未來的整體發展藍圖，以及錯綜複雜的濠港勢力分佈。另一方面，秦譽則抽身前往阮莎的藏匿地點，親口向她作出承諾，保證會盡快安排她安全撤離濠港這個是非之地。

《絕命法官》第十三集 (10/29)

韓烈（曾舜晞 飾）開始刻意營造各種巧遇和時機來接近唐嘉（湯加文 飾），顯然正試圖一步步拉近兩人的關係。與此同時，秦譽精心策劃並執行了一場謀殺，並巧妙地利用早前沈寧透過媒體炒作的監獄安全隱患議題，成功吸引到議員黃逍（張達倫 飾）的關注。秦譽此舉的目的，是想借黃逍介入的機會，為身陷囹圄的秦一唯爭取到特殊的保護。

然而危機接踵而至。秦譽突然遭到綁架，情況命懸一線。就在這危急關頭，黃逍及時出面介入周旋，憑藉其身份讓秦譽得以從虎口中脫險。事件過後，暴怒的韓奎龍嚴厲斥責兒子韓烈的魯莽，韓烈則立下重誓，表明必定會為兄長的死報仇。

另一邊的調查陣線，石志揚（朱栢康 飾）終於尋獲了關鍵證人劉貓，並從他口中得知驚人內幕，揭發當年的木棚區縱火慘案其實另有真兇。正當調查迎來重大突破之際，總警司達伽馬（夏利奧 飾）卻在此時出手干預，他以升職作為誘餌，企圖利誘石志揚就此罷手，放棄繼續追查。濠港各方勢力在這張錯綜複雜的權力網中互相角力，真相與謊言早已交織難辨，一場更巨大的風暴顯然正在暗處醞釀成形。

《絕命法官》第十四集 (10/30)

阮莎在秦譽的協助下成功動身離開濠港，但本以為的逃出生天卻在途中遭遇變故，最終竟被強行軟禁在一座與世隔絕的荒島之中，處境堪虞。與此同時，黃逍正煽動戚長榮與地產商勾結，共同密謀一宗關於舊城區改造的骯髒交易。

另一方面，石志揚（朱栢康 飾）依然固執地追查縱火案的真相，卻因為調查逐漸觸及高層深藏的秘密而使自己陷入了致命危機——他賴以翻案的重要證人劉貓突然之間離奇失蹤，同時，石志揚發現自己的行蹤已遭到神秘人的暗中尾隨。唐萱還在為此感到隱隱不安時，意外卻已悄然降臨。警隊高層迅速對外作出回應，不僅將石志揚污名化為黑警，更威逼脅迫唐萱提供偽證。在這場審判中，被迫宣判石志揚有罪的法官秦譽，最終選擇了在法庭上隱忍不發。

為了拯救唐萱，胡堅（張國強 飾）甘願冒著極大風險，私下與總警司達伽馬進行檯底交易。重獲自由的唐萱悲憤交加，她立誓要查明真相，揭開這一切背後的巨大陰謀。

《絕命法官》第十五集 (10/31)

法院停車場的寧靜被一聲突如其來的槍響猛然劃破。秦譽竟遭到韓幫的私下報復，在伏擊中不幸中彈，性命危在旦夕，情況萬分兇險。幸得唐萱在場及時相助，將他火速送往醫院搶救。待秦譽好不容易恢復狀態後，黃逍卻找上門來，以「維護濠港城市形象」為冠冕堂皇的理由，脅迫秦譽必須將此次襲擊事件公開定性為一宗普通的搶劫案，並以此作為交換秦譽父子二人安全的條件。

暗地裡，黃逍亦因此次失控的報復行動，對韓奎龍施以嚴厲懲處。與此同時，唐萱仍不願放棄，她繼續執著地追查事件的真相。她的舉動，意外地獲得了胡堅的暗中支持。胡堅對她寄予厚望，甚至私心希望能借唐萱之手，剷除警隊內部的巨大毒瘤——總警司達伽馬。

另一邊，舊城區的風雲再起。在戚長榮的暗地操控與煽動下，長老們帶領著一眾鄉親結成同盟，擺出誓死抵抗的姿態，堅決反對地產商的收購計畫。而秦譽，則再一次無可避免地，墮入了戚長榮精心佈置的威脅漩渦之中……

《絕命法官》演員人物關係圖

（官方圖片）

《絕命法官》演員

張家輝 飾 秦譽

張家輝 飾 秦譽（絕命法官官微@Weibo）

胡杏兒 飾 唐萱

胡杏兒 飾 唐萱（絕命法官官微@Weibo）

曾舜晞 飾 韓烈

曾舜晞 飾 韓烈（絕命法官官微@Weibo）

張兆輝 飾 曹威爾

張兆輝 飾 曹威爾（絕命法官官微@Weibo）

謝天華 飾 戚長榮