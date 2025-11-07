金式森林丨羅子溢床戲畫面超激　何依婷感激對方幫忙搵舒服位

《金式森林》是由無綫與騰訊聯合出品台慶劇，逢周一至五晚九點半翡翠台播映。11月6日晚中，何依婷和羅子溢激吻床戲全面曝光！羅子溢獲封「床戲專業戶」，貼心幫忙何依婷克服「床戲恐懼」。何依婷感激拍床戲老公冇詐型：「出咗街我哋有一齊睇」，何依婷笑言現實中的囡囡是「天賜的禮物」，與劇中小演員合作盡顯母愛 。

《金式森林》11月6日晚一集焦點當然是羅子溢與何依婷床戲，劇情講述善荃（何依婷飾）被揭育有私生女、此事成為高深（羅子溢飾）逼令學禮（何廣沛飾）放棄將方仰天（郭晉安飾）的醫療報告呈上法庭的籌碼……為了補救，善荃企圖用美色交換高深收手，但最終慘食檸檬……

雖然子溢與依婷的親熱及床上戲在劇中只是想像畫面、但過程依然激烈、連番熱吻及纏綿畫面在內地播出時已引發廣泛討論。談到拍攝過程，依婷接受官方訪問時透露由於事前與子溢做足溝通，拍攝過程快速又順利，並笑封子溢是「床戲專業戶」：「子溢係一個好好嘅前輩，佢係『床戲專業戶』，所以喺拍攝前佢會同我溝通好晒佢陣間會做啲乜、盡量搵一個令我覺得舒服嘅位去做。」

依婷續指：「佢對場戲有佢自己嘅理解同演繹方式，我聽完都完全跟咗佢個意見去做，所以成個過程拍得好快。其實只要跟住個Flow去，就冇覺得唔舒服、或者好難去完成或者好尷尬。所以真係好多謝佢，呢個係我第一次拍床戲，之前真係完全唔識，今次同佢合作完都令我冇咁驚呢件事。」問到老公有否詐型，依婷感恩老公很支持：「我收到劇本時，已第一時間同佢講呢件事，佢都支持我嘅工作嘅，同埋出咗街我哋有一齊睇，佢完全OK冇問題。」

何依婷回憶兒童主持盡顯母愛

另依婷在劇中與私生女Jasmine（小演員沈芊羽飾，乳名竹竹）的互動亦值得關注。劇中，依婷與小演員竹竹有不少對手戲，每次依婷都展現了超強母愛，不但聲線溫柔、眼神亦盡是關懷。

不過據知，依婷與竹竹合作拍攝時，還未得悉自己懷孕一事，對此依婷笑言現在回想起，覺得整件事都是「奇妙的緣份」：「好似係天賜嘅禮物咁，戲入面有個女，點知現實中上天都賜咗個女畀我。」依婷續指，與竹竹的合作，令她回想起當年做兒童節目主持的點滴：「啱啱入行時，我做咗大概一年幾到兩年嘅兒童節目，當時成日都要同小朋友相處，所以變咗都會識得點同劇入邊嘅囡囡相處，每次大家見面都好開心。」