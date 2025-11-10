新聞女王2劇情1-5集丨黃宗澤邀佘詩曼返娘家?馬國明意外去世?

TVB《新聞女王2》第1-5集劇情劇透，《新聞女王2》是由鍾澍佳、關文深作為監製，郭建樂為編劇，由佘詩曼、黃宗澤、李施嬅、高海寧、王敏奕、馬國明、夏文汐、譚俊彥、陳曉華、鄧智堅、龔慈恩等人領銜主演的一套以時裝職場為題材的電視劇。《新聞女王2》幾時播？自2025年11月10日起，逢星期一至五晚上8點30分播映。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。

《新聞女王2》第1-5分集劇情

《新聞女王2》第一集 (11/10)

自文慧心引退新聞界這半年間，SNK新聞部經歷了翻天覆地的洗牌。新任總監古肇華強勢「空降」掌權，而張家妍亦已成功上位，取代了梁景仁原有的副總監地位；另一邊廂，劉艷自立門戶創辦了網媒公開平台，許詩晴則轉換跑道當上政府新聞官員。

野心勃勃的古肇華企圖藉著一宗新聞來為自己臉上貼金，以鞏固其「國王」般的統治地位；這與只求還原事實真相的文慧心截然不同。就在此時，一宗舊樓倒塌的突發事故，令現場變成了張家妍與劉艷這對師徒的角力場，更正式掀起了傳統主流媒體與新興自媒體之間的戰爭。最終，文慧心乘坐直昇機從高空強勢介入拍攝，以君臨天下的「女王」之姿，高調地向外界宣告回歸新聞最前線！

《新聞女王2》第二集 (11/11)

文慧心強勢回歸旋即成為全城焦點，豈料塌樓現場突發猛烈爆炸，強大氣流令她身處的直昇機陷入險境。熟悉觀眾心理的文慧心，將捕捉到爆炸一刻的珍貴畫面視為談判籌碼，為自己的回歸大計鋪路。

另一邊廂，SNK主席方羅麗嫦（方太）為保業界龍頭地位，施壓要古肇華以重金禮聘慧心重返娘家，令張家妍深感地位岌岌可危。與此同時，許詩晴亦代表官方出面邀約；就連勢力最弱的劉艷也試圖大打感情牌，卻反遭慧心質疑其財力。面對百家爭鳴、爭相搶奪「女王」加盟的局面，隨著黃金時段（Prime Time）分秒逼近，這段獨家片段最終花落誰家？

《新聞女王2》第三集 (11/12)

外界普遍期待文慧心將藉著手上的獨家片段強勢重返SNK，豈料古肇華與張家妍早已設下防線，方太更直接下達全行「封殺令」，試圖徹底截斷其出路。面對圍堵，慧心見招拆招，毅然收購由劉艷創辦的網媒公開平台，以此為據點展開絕地反攻。與此同時，SNK迎來了三名新實習生，當中性格內向、粵語發音不標準的司徒蕊天最不受重視。之後，慧心指派劉艷追訪一場充滿爭議的業主立案法團會議，小業主芬姐因不滿天價維修費，憤而持刀挾持涉嫌貪污的法團代表。肇華為炒作新聞熱度，竟以不實報道煽風點火，最終激怒芬姐，令危機急轉直下。

《新聞女王2》第四集 (11/13)

隨著挾持事件越鬧越大，以官方身分介入的許詩晴為求盡快平息風波，大膽提出了一個破天荒的建議：由SNK與公開平台進行史無前例的聯合直播。直播期間，文慧心與劉艷負責報道她們深入調查所得的第一手資料，而張家妍則以充足的數據全面整合案情，最終在三方合力下成功化解了這場危機，此舉亦令公開平台的關注度急升。

另一邊廂，古肇華為了立威，當眾解僱了曾與家妍對抗的主播潘志傲。落難的志傲轉向慧心求職卻慘遭拒絕，反而是家妍出人意表地將他重新聘用並收歸旗下。心無旁騖專注事業的慧心，將下一個目標鎖定在一個神秘的解謎網站上，期望贏取高達一百萬美元的獎金以擴充平台版圖。最終，劉艷憑藉解碼書成功破解首關，為團隊搶佔先機。

《新聞女王2》第五集 (11/14)

急於尋覓金主的文慧心，在出席商界活動時雖遭方太譏諷她淪落到要在網媒打滾，卻意外結識了志趣相投的企業家白書昀，為合作帶來一線曙光。與此同時，解謎行動陷入僵局，慧心採取逆向思維，成功查出幕後出謎者的真實身分。其後，書昀承諾注資公開平台，但前提是必須犧牲劉艷，這令慧心陷入兩難局面。

不久，文慧心竟離奇地重返SNK主播台，原來這全是古肇華精心佈下的局。與此同時，代表公開平台與SNK談判的律師邵俊樂，竟在場重遇舊愛張家妍。

《新聞女王2》人物關係圖

《新聞女王2》演員

佘詩曼 飾 文慧心（MAN）

公開平台Open Platform負責人

黃宗澤 飾 古肇華（Kingston）

SNK News電視部新聞總監

李施嬅 飾 張家妍

SNK News電視部副新聞總監

高海寧 飾 許詩晴（Cathy）

政府新聞處新聞主任

政府新聞處新聞主任

王敏奕 飾 劉艷

Open Platform 創辦人

馬國明 飾 梁景仁（George）

已故SNK News副新聞總監

譚俊彥 飾 陳子傑

陳曉華 飾 唐芷瑤

龔慈恩 飾 方羅麗嫦（方太）