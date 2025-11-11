新聞女王２｜馬國明又開場即死　馬明親解：我鍾意呢個結局！

《新聞女王2》昨晚（11月10日）隆重首播，劇情即投下超級震撼彈！上季爭權失敗的馬國明（馬明）飾演的「George」梁景仁，今季「霸氣回歸」，竟在開場不久後迅速「領便當」，當場死亡！



劇集開頭George獲獎發表感言。（《新聞女王2》劇集截圖）

《新聞女王2》開場劇情極為緊湊，第一集一個轉場突然就播出梁景仁George（馬國明飾）的喪禮，講他因為在報道五百年一遇的大雨時，出現意外下水救人，最終因公殉職。大批網民睇到O晒嘴，完全估唔到George會咁快犧牲。

George獲香港專業新聞獎感謝Man姐。（《新聞女王2》劇集截圖）

獲獎片段結束後突發轉場。（《新聞女王2》劇集截圖）

場景突然轉換到George的喪禮。（《新聞女王2》劇集截圖）

網民將《新聞女王2》同早前熱播的《巨塔之后》聯想，《巨塔》中馬明飾演的「王啟智」亦係第一集就死。今次馬明「梅開二度」，連續兩套重頭劇都係首集即死，網民紛紛熱議：「點解馬明又係第一集死？」、「馬明連續兩套劇開頭就死」、「係咪同《巨塔》一樣客串？」、「馬明係咪唔夠檔期，所以要『被死亡』？」、「Legendary！真係死一次唔夠，要死兩次！」

但對於George開場即死，馬國明本人似乎對這個安排「勁滿意」，更笑言越死越有自信。佢日前接受TVB訪問時就親自解畫，原來George嘅死係佢同監製嘅共識，並非檔期問題。

馬國明笑稱：「《巨塔之后》第一集死未夠經典，《新聞女王》先係legend （傳奇）！」佢解釋，George呢個角色如果留低，好難再有突破，反而呢個極具戲劇性嘅死亡結局，先至夠「Legendary」（傳奇）。

睇嚟George嘅死，將會成為《新聞女王2》權鬥風暴嘅一個重要開端！

Kingston（黃宗澤 飾）在George喪禮上講話。（《新聞女王2》劇集截圖）