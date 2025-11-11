直播靈接觸｜周漢明爆住「六運樓」易生孖胎　玄學可擇時誕從兒格

直播靈接觸｜於11月10日的節目，請來了周漢明師傅一家三口，大談龍鳳胎子女繼承父業的玄機！原來子女Jacky及Thierry的命格竟是注定跟隨父親的「從兒格」，周師傅更自爆，當年能求得孖胎，全因住對了「六運樓」。



直播靈接觸由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持，TVB Plus（82台）靈異直播一小時節目《直播靈接觸》，逢周一晚9點半及周二晚9點35分播映。

11月10日嘉賓周漢明師傅及龍鳳胎子女Jacky、Thierry。（官方圖片）

11月10日主題為「雙胞胎命格」請來一門三傑周漢明師傅及龍鳳胎子女哥哥亦謙（Jacky）、妹妹亦彤（Thierry）。兩人大學時期分別修讀酒店管理及藝術，最後卻轉跑道繼承父業，轉行當風水師原來是應了命理學上的「從兒格」。

周師傅講起雙胞胎跟居住在「六運樓」有關，他說︰「嗰時同太太結婚都5、6年未有小朋友，太太好心急走咗去求金花娘娘，加上我哋住嘅係『六運樓』，最後求到孖胎。」所謂「六運樓」是建於1964年至1983年的樓房，配合風水擺設會容易求得孖胎。思浩問到Jacky及Thierry有否坊間經常提到的心靈感應時，Jacky說︰「無乜點為意，不過聽爸爸講過3、4歲時，佢話買六合彩，我同細妹同時間講出同一個號碼。」他又自爆由「弟弟」變成「哥哥」的由來，原來懷胎時Jacky被臍帶纏頸，要緊急剖腹取出，因此先出世變成大哥。講到心靈感應Thierry亦有類似經驗，有趟一家人旅行，睡到半夜發覺腳好痕，她說︰「開頭以為畀蚊咬，但第二朝起身又唔見有蚊赧，跟住就聽哥哥喺同一個地方畀蚊咬，先知原來係佢畀蚊咬，但係我都感覺到。」

Jacky搶閘出世由「細佬」變「大佬」。（官方圖片）

目前周師傅的子女都繼承父業，在玄學發展各領風騷，周師傅解釋跟二人命格有關︰「佢哋命格係『從兒格』，唔係所有雙胞胎都係，呢種命格嘅人多數會跟爸爸做嘢。」他補充當懷孕時只要年月配合，玄學師傅就可以為客人擇日及時辰，誕下「從兒格」的子女。至於電影中經常提到的「搶運」，在玄學中不太存在。Jacky及Thierry在外國讀書，最後繼承父業，哥哥Jacky表示都是順其自然，沒有太大掙扎。反而Thierry較戲劇性，她笑言是忽然開竅︰「原本係學畫畫，細細個爸爸都同我講叫我去追夢啦。」之後她由加拿大畢業返港工作生活單調，反思人生覺得宇宙很大，自己懂的不多，決定跟爸爸學習玄學風水。Thierry自成一派將風水結合室內設計，發揮對美學的品味闖出名堂。但她每遇有大事都會請教父親，Thierry笑說︰「例如感情事啦，不過問啲男仔攞八字，佢哋都叫我唔好畀爹哋睇。」

Thierry笑言遇有感情時都會請教父親。（官方圖片）

Thierry結合風水與室內設計自成一派。（官方圖片）

Thierry結合風水與室內設計自成一派。（官方圖片）