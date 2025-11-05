直播靈接觸｜「赤馬紅羊」與世界末日有關？ 經濟恐慌性插水

直播靈接觸｜由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持，TVB Plus（82台）靈異直播一小時節目《直播靈接觸》，逢周一晚9點半及周二晚9點35分播映。11月4日的節目中請來了張芯熏師傅，講解《山海經》由來，其中竟暗藏奇門遁甲風水命理？張芯熏師傅忠告「赤馬紅羊」戒急用忍，宜「多啲請人食嘢」拆解。



《直播靈接觸》11月4日晚的主題為「山海經X奇門遁甲」，請來了張芯熏師傅擔任嘉賓。（官方圖片）

11月4日晚的主題為「山海經X奇門遁甲」，請來了張芯熏師傅擔任嘉賓。有指《山海經》不單記載住古代世界、奇珍異獸，更隱藏祭神驅鬼、奇門術數等不傳之秘，堪稱一本奇書。

節目中張芯熏師傅提到《山海經》中隱藏很多跟奇門遁甲有關的事物，她說︰「古代神話黃帝同蚩尤打仗，上天派咗九天玄女下凡，傳授黃帝三宮陰陽之略、太乙遁甲、六壬步斗之術，呢啲都係奇門遁甲嘅前身，所以九天玄女娘娘被視為奇門遁甲嘅祖師爺。」講到《山海經》跟奇門遁甲淵源，最大意義是紀錄了不少地理日誌，同時提到不少確實存在的風水龍脈，張芯熏師傅補充說︰「而經入面提到好多奇形怪狀嘅神獸，跟現代科技不謀而合。其中提到一種酸與（鳥），六目、三手、三翼、一尾，凶殘程度相當厲害，就好似現代嘅戰機。」

思浩提到踏入「赤馬紅羊」年，網上鬧得熱哄哄指將有世界大戰末日降臨。張芯熏師傅先解釋「赤馬紅羊」由來，她說︰「明年同後年分別係馬年（丙午）同羊年（丁未），馬同羊都屬火。講返少少歷史點解有呢個稱呼，早喺《丙丁龜鑑》已經講過，最早喺商朝、秦朝之間，一直去到漢朝，總共出現咗21次『赤馬紅羊』。而明年剛剛就撞到九運裏面，火最旺嘅時間，所以大家炒到咁火熱。」

張芯熏師傅忠告在動盪之年，要保持耐性切忌急躁，她說︰「那怕係一個好溫馴嘅人，都會突然變得好暴燥、情緒唔穩定，小小事就方寸大亂，做唔到應該有嘅決策。」師傅特別提醒屬馬的人會首當其衝，甚麼問題的事情都會發生，猶如墮落深淵，她接住補充︰「其次係屬鼠朋友，明年犯太歲會麻煩好多。鼠屬水、遇上火旺，好容易兵戎相見。要破解就要賣乖，乖乖哋喇，多啲請人食嘢，同埋可以嘅話退居二線，扮老二唔係最大嗰個。而後年屬羊朋友都好慘，會畀身邊最親嘅人呃。」師傅話最令屬鼠朋友頭痛，就是荷包慘痛，更預測經濟在2025年稍有喘息，但在整個火運中的接下兩年，經濟會出現恐慌性插水。