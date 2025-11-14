新聞女王2丨黃宗澤白到零皺紋睇到眼攰　角色造型獲讚但美顏惹議

《新聞女王2》開播後，劇中佘詩曼、李施嬅、高海寧等的造型「美顏」與職場魅力成為熱議焦點。觀眾讚她們自信從容的女王氣質，稱其「每一步都踩在審美點上」。但部分觀眾認為角色妝造過於精緻，美顏濾鏡開得勁誇張，特别是黃宗澤白到連一條皺紋都冇，Filter開得太過了。



有網民覺得《新聞女王2》啲Filter開得太勁，黃宗澤白到連一條皺紋都冇，呢個就有啲誇張。（劇照）

《新聞女王2》播出後，該劇在演員妝造和氣場上獲得了觀眾好評。劇中佘詩曼延續Man姐的颯爽風格，劇中經典西裝造型搭配低馬尾，凸顯雷厲風行特質，被評「又美又颯」。李施嬅升任SNK電視部副總監後，高級套裝、利落剪裁與珠寶配飾強化精英感，被網民讚「自信氣場焊在身上」。

不過美顏問題仍成為討論焦點之一，部分觀眾對劇中使用的美顏濾鏡提出質疑，認為過度磨皮和美白導致畫面失真，演員面部細節丟失，顯得「假白」和不自然。有觀眾表示更希望看到真實質感的呈現，而非過度修飾的影像效果。

+ 4

有網民就評論到：

「一直都好期待《新聞女王2》，琴日睇完第一集，發覺佢哋啲Filter開得太勁，大家塊面都好白，女演員還好，但黃宗澤白到連一條皺紋都冇，呢個就有啲誇張。懷疑因為美顏Filter開得太勁，我睇咗大概十幾二十分鐘，對眼開始有啲攰，唔知有冇人都係咁？ 」

