新聞女王2｜Cicada 3301真實事件 網際網路史上最大懸案

隨著《新聞女王2》熱播，在最新播出的第四集中， Man姐（佘詩曼 飾）與劉艷（王敏奕 飾）破解「百萬美元謎題」的情節引發熱議。事實上，這段燒腦劇情的原型，正是網際網路史上最神祕的懸案——「蟬3301 (Cicada 3301)」。其複雜程度與傳奇色彩，遠超電視劇的想像。



「蟬3301」（YouTube截圖）

劇中與現實的驚人巧合： 劇中劉艷手持實體書、對照螢幕數字解碼的一幕，完美復刻了「蟬3301」第一關用凱撒密碼的解密方法。

劉艷通過凱撒加密法破解了第一關。（《新聞女王2》劇集截圖）

一切始於一張圖片「你好。我們正在尋找高智商的人才。」

2012年美國著名論壇「4chan」，有人出了一道招聘廣告。（YouTube截圖）

2012年1月4日，這段文字出現在國外著名匿名論壇4chan上，附帶一張看似普通的黑底白字圖片，落款為「3301」。這就是網際網路歷史上最著名、至今仍未被完全破解的謎題——「蟬3301」的開端。

與劇中 Man姐為了解密獎金不同，現實中的「蟬3301」不提供任何金錢獎勵。它的目的極為純粹且神祕：篩選全球頂尖的密碼學家與駭客。

謎題主要集中在資訊安全性、密碼學和隱寫術三方面。而這些謎題則被形容為「網際網路時代最複雜和最神秘的謎題」，《華盛頓郵報》更稱它是「網際網路前五大最可怕的未解之謎」之一。

現實遠比戲劇更瘋狂。「蟬3301」的考驗並不局限於鍵盤。在2012年至2014年間，該組織曾釋出GPS座標，要求參與者前往美國、法國、韓國、波蘭甚至澳洲的街頭，尋找貼在電線桿或牆壁上的神祕蟬形QR Code。

倒計時結束後網頁上秀出了14個GPS座標，這些座標分別出現在5個國家裡。（YouTube截圖）

這些坐標上都有一個QR code連結到最後一個網址。只有在第一批進入的人才能進入解開最後的謎題。（YouTube截圖）

然而，與劇中Man姐拿到獎金皆大歡喜的結局不同，「蟬3301」的結局至今是個謎。該組織從未公開露面，創始人身分至今成謎。隨著2014年發布的怪書《Liber Primus》（第一書）至今仍有大量頁面未被破解，全球的密碼學愛好者花了十幾年時間，依然無法參透剩下的內容。這本書就像是一個「終極守門員」，擋住了所有人。「蟬3301」逐漸沉寂，成為了數位時代的一段神話。