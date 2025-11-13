《頂頭鎚》舞台黃德斌開金口唱歌新體驗　梁非同首唱粵劇超緊張

由衛駿輝、黃德斌、羅妍、梁非同、陳景銣、黃安晴、蘇楚欣和馬溢霞擔綱演出，「進念•二十面體」製作，陳善之監製，胡恩威執導及改編陳敢權原著劇本，加上楊健平以粵劇改編及作曲的全新摩登粵劇《頂頭鎚》，11月13日在香港文化中心大劇院正式上演，大會特別開設下午特別場次，邀請了共10家中學的學生率先欣賞。



《頂頭鎚》劇中三位主要演員包括衛駿輝、黃德斌和梁非同接受媒體訪問，德斌表示：「有丁點兒緊張，不過每次開show我都係咁，同埋唔知道觀眾嘅反應會係點？但係我哋呢套劇乜都有，有做有唱，有笑有淚，亦都有感人嘅情節。至於要在台上唱歌，我覺得我嘅歌唱技巧只係同開始嗰陣有少少進步，對我嚟講真係一個新體驗。」

衛駿輝說：「而家係充滿期待嘅心情，同團隊合作得好開心，今次將粵劇同舞台劇融合係製作度，平時我係粵劇做公子哥兒，但我喺《頂頭鎚》係做一個街市仔，而且仲係著時裝，真係花咗唔少時間同工夫去做呢個角色。」

非同則說：「今次是我第一次粵劇Crossover話劇，不過德斌哥哥好謙虛，佢唱歌進步得好快同好穩定。今次參與呢個劇令我跳出平時嘅舒適圈，好似平時做粵劇嘅抑揚頓挫，或者咬字都要接近返現實，德斌哥哥就要比平時拍劇跨張少少，所有演員都係度調整，今次對大家嚟講真係一個好難得嘅學習機會。」

