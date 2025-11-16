他為什麼依然單身劇情｜最新追劇日曆/播出時間+角色簡介

《他為什麼依然單身》改編自高分日劇《不能結婚的男人》。有步曉峰、桂東鳴作為編劇，郄國偉為執導，由霍建華、朱珠領銜主演的一套以都市愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



立即預訂 Disney+ 年費計劃！盡情煲劇！10個月價錢睇足一年

（他為什麼依然單身@Weibo）

《他為什麼依然單身》電視劇情大綱

俞瑜（霍建華 飾）是一位才華洋溢的室內設計師，儘管事業有成，性格卻相當孤僻。已到中年的他，堅定地抱持「不婚」的人生觀，沉浸在他一手打造、秩序井然且帶有潔癖的「完美單身世界」。然而，在追求秩序的同時，他的情感之路卻總是充滿波折。

這種生活一直持續到他偶然遇見了顧葉嘉（朱珠 飾）。顧葉嘉的職業是一名理性、幹練的綜合內科醫生。兩人從初識時的互看不順眼、充滿摩擦，逐步發展到能夠互相理解與接納對方。隨著他們關係的深入，劇情也逐層揭示了這兩位主角選擇單身背後，各自所隱藏的真實情感創傷與必須面對的人生困局。

《他為什麼依然單身》播出時間

《他為什麼依然單身》電視劇幾時播?《他為什麼依然單身》於11月16日播放，一共有16集，由騰訊視頻播放。每日下午6時更新2集。

《他為什麼依然單身》演員

霍建華 飾 俞瑜

一位才華出眾但孤僻戀物、極度講究秩序與潔癖，並固執堅持「不婚」主義的中年室內設計師。

（他為什麼依然單身@Weibo）

朱珠 飾 顧葉嘉

一位在專業上理性幹練、處事冷靜，但在情感世界同樣隱藏著困局的綜合內科醫生。