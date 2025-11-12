烏蒙深處劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《烏蒙深處》陸劇又名《江山》。有歐陽黔森作為編劇，韓曉軍為執導，由毛曉彤、秦俊傑領銜主演的一套以鄉村振興輕喜劇為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



（烏蒙深處官微@Weibo）

《烏蒙深處》電視劇情大綱

懸崖村的振興之路充滿了活力與挑戰。村裏的能人輩出，首先是麻青蒿（秦俊傑 飾）、吳艾草和袞菖蒲，他們被譽為「烏蒙三顆草」，憑藉在種養殖業與文旅融合方面的出色成績，成為了致富的領頭羊。

與此同時，文化傳承亦見成效。袞月亮（毛曉彤 飾）、龍鳳碧等傑出繡娘，將傳統的苗繡手藝從「指尖技藝」轉化為「指尖經濟」，不僅使她們成為遠近馳名的非遺傳承人，更讓苗繡產品成功走出村莊，邁向全國乃至世界。

然而，產業發展的道路並非總是一帆風順。如何穩固脫貧成果並有效銜接鄉村振興戰略，成為了村幹部肖百合和楊國勇必須面對的時代責任。在他們的引領和推動下，懸崖村成功實現了第一、二、三產業的協同並進，美麗鄉村的建設亦不斷提檔升級，村民們的幸福感與獲得感顯著增強。

《烏蒙深處》播出時間

《烏蒙深處》電視劇幾時播?《烏蒙深處》於11月12日播放，共28集。由CCTV-1播放，芒果TV同步上線。

《烏蒙深處》演員

毛曉彤 飾 袞月亮

一位傑出的苗繡非遺傳承人，將傳統技藝轉化為「指尖經濟」，帶領苗繡產品走向世界。

（烏蒙深處官微@Weibo）

秦俊傑 飾 麻青蒿

懸崖村成功推動種養殖業與文旅融合發展的致富帶頭人