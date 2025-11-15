港姐季軍袁文靜教書諗定後路　做藝人感迷惘：唔知下一個工作係乜

應屆港姐季軍袁文靜（Jane）於港姐決賽中表演廣東話Rap成功吸引全場目光，被大讚可愛，當選後隨即獲無綫力捧。早前袁文靜以「在TVB做女藝人到底有多辛苦」為題，於馬路邊拍片訴苦，自爆一直忙到凌晨三點，即使遇上生理期，仍堅持企足八小時拍攝，但腳太痛忍不住喊到眼腫。

袁文靜覺得做演員望不到前景會感到迷惘。（陳順禎攝）

日前，袁文靜又在社交平台宣布做回「老本行」教書，以「重返教書| 每天早上7-10點 來找我吧！」為題，直言覺得演藝工作已穩定：「教書工作因為參選港姐停了很久，現在藝人工作已經穩定下來了，我最近一個月每天早上10點學日語，我發現這之前我就算早起了也沒有做甚麼事情（不夠自律），所以不如用來做回老本行教教書。」

袁文靜透露現時為自己將來計劃打算，要諗定後路。（陳順禎攝）

今日（15/11）袁文靜接受《香港01》訪問時表示：「其實我想教書同做藝人可以平衡，好多時間上班都係10點到12點，咁之前嘅時間就可以做自己事，所以就想教返書，因為我覺得做藝人好唔穩定，自己想為自己打算教返書同做生意，始終做藝人你係唔知下一個工作係乜，做主持還是做演員，變咗好難Keep住。（覺得行演員呢條路好迷惘？）而家係有好多活動，呢一年就唔會咁迷惘，但下一年就唔知，咁所以而家要諗之後嘅打算。」