港姐施宇琪拍片宣布轉跑道　爆同無綫攤牌唔做演員：家人好支持

施宇琪（Angela ）在2025年參加香港小姐競選憑出眾外貌和優雅的氣質獲得亞軍，火速簽約無綫電視，成為經理人合約女藝員。施宇琪曾在高盛實習，其後加入摩根士丹利擔任股票期權交易員，擁有五年金融業經驗。劍橋學霸背景，亦成為網民的關注點。

施宇琪今日（15/11）現身沙田馬場出席活動，提到日前她在社交平台拍片主動搲撈，並正式宣布轉換跑道不做演員，而是向主持及財經主播方面發展：「因為本人好鍾意財經呢一方面，而我係放唔低同埋我係好想做，我個心同我講，我要做，而我一決定咗，我就會勇往直前。」

被問到分享影片前無綫是否知情？施宇琪表示：「唔知㗎。但我有打咗俾經理人，問過佢我可唔可以去TVB財經台，我係有同佢商量過，但唔知可唔可行，但我要讀咗書先，讀完專業啲，咪會有多啲機會。（點解唔想做演員？）因為唔夠靚，同埋我係好易肥，要我Keep一個藝人瘦嘅身材，我每日只可以食800卡路里。變咗我做唔到藝人嗰種瘦，何必呢？我又咁鍾意食嘢。（主播都要靚！）咁我又唔需要咁瘦嘛，我而家咁嘅狀態可以做主播，但就做唔到演員。（演員有唔同角色！）我覺得難啲囉，我覺得做人要往自己擅長嘅嘢去進發嘅。我擅長財經，又擅長吹水。屋企人都好支持我，只要我唔殺人放火佢哋都好支持我。」

