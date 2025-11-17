龍王令之妃卿莫屬劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

龍王令之妃卿莫屬陸劇，改編自同名小說。有霄夜作為編劇，劉彬傑為執導，由李沐宸/葉盛佳領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



龍王令之妃卿莫屬宣傳海報（微博＠龍王令官微）

龍王令之妃卿莫屬電視劇情大綱

鳳芷樓（李沐宸飾）身為鳳家莊庶出的七小姐，天生是「九陰之女」體內陰氣過盛，完全遮掩了她的慧根，導致她此生無法成為一名真正的武者。正因如此，她被公認為「廢材」，受盡旁人的恥笑。

十幾年來，她一直被分派到藥房幹活，替鳳二叔處理篩藥等雜務。更甚的是，在過去的三年裏，她接二連三地被人退婚，使她徹底淪為六大家族乃至整個武京皇朝中，人們茶餘飯後的笑柄。

然而，命運的轉折發生在一天。當鳳芷樓如常外出採藥時，她意外救起了一名墜落懸崖、身負重傷的神秘男子——楚墨殤（葉盛佳飾）。出於純粹的善念，鳳芷樓不忍心看他曝屍荒野、被蟲噬鼠咬，於是便每日定時為他送藥醫治。在鳳芷樓的悉心照料下，楚墨殤的傷勢逐漸痊癒。

但與此同時，鳳芷樓自己卻陷入了新的困境。她的父親竟冷酷地要將她許配給莊口那位痴傻的賈魚。在鳳芷樓的拚死反對下，其父最終下達通牒：給她三日期限，若找不到另一個願意娶她為妻的人，就必須嫁給那傻子。在走投無路的情急之下，鳳芷樓唯一能想到的，便是那位被她所救的楚墨殤。

龍王令之妃卿莫屬宣傳海報（微博＠龍王令官微）

龍王令之妃卿莫屬播出時間｜最新追劇日曆

龍王令之妃卿莫屬電視劇幾時播？龍王令之妃卿莫屬於11月18日播放，一共有30集，由騰訊視頻播放。

龍王令之妃卿莫屬宣傳海報（微博＠龍王令官微）

龍王令之妃卿莫屬演員角色簡介

李沐宸 飾 鳳芷樓

李沐宸飾演鳳芷樓（微博＠龍王令官微）

葉盛佳 飾 楚墨殤