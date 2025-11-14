新聞女王2丨李施嬅玩政治主播Tone又封神　王敏奕師徒對決得真傳

《新聞女王2》是由無綫與優酷聯合出品的台慶劇，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。在11月13日晚一集中，李施嬅、王敏奕兩師徒主播Tone大比拼，成熟沉穩VS青春可人；劇中Cicada神秘謎題真有其事，原來是網際網路五大最可怕未解之謎-「蟬3301」；《新聞女王2》更傳喜訊橫掃優酷劇集熱度榜等內地9大榜Top 1。



李施嬅、王敏奕兩師徒主播Tone大比併，成熟沉穩VS青春可人。（官方圖片）

11月13日晚一集《新聞女王2》，業主立案法團事件愈演愈烈，許詩晴（高海寧飾）以官方身分介入，提出讓SNK與公開平台破天荒聯合直播，令勢不兩立的Man姐（佘詩曼飾）及張家妍（李施嬅飾）爭辯不休…直播當晚，Man姐、劉艷及家妍攜手合作，揭出事件涉及收購公司的不法逼遷行為，為傳媒打了漂亮一仗，公開平台因而吸獲更多關注。一心做好公開平台，著力解決資金、資源及人手問題的Man姐，將目光投向神秘解謎網站，皆因解謎成功者可獲百萬美元獎金，結果劉艷（王敏奕飾）憑解碼書成功破解第一關，令Man姐大為驚喜……

新聞女王2丨李施嬅辦公室政治BB班畢業

昨晚（11月13日）一集焦點，是李施嬅與王敏奕這對師徒，於聯播中分別為SNK及公開平台做主播、大曬超專業主播Tone！第一季《新聞女王》，李施嬅以英國口音+英語主播Tone就英國首相秘密請辭傳聞向現任內閣大臣秘書求證，簡單一句「Today's big question, is the prime minister stepping down?」大受好評。來到第二季，李施嬅的專業主播Tone更趨成熟，無論說話節奏、聲線高低把握及神態，更與真實主播無異，全程滲透著穩重感及知性美之餘，更極為悅耳動聽。

對於李施嬅的主播Tone再升呢，網民亦大表驚艷，還力讚李施嬅又聰明又勤力：「好聽到會聽上癮」、「第一季水平已經很高，依家第二集沒有最高只有更高，厲害」、「完全明白什麼是『人美聲甜』」、「魅力大爆發」、「真的好像在看新聞啊，太強了！一定下了很多功夫去學習」、「一個演員能學到一個新聞主播的說話腔調，學習能力很強」、「學習能力高之餘，還要非常用功，才能做出這種效果」。

另張家妍夾計Kingston（黃宗澤飾）以「炒完再呵番」手段收服Ivan（何廣沛飾）及收買人心，亦令網民覺得新一季的張家妍人設更加立體豐富：「施嬅高招，一嘢將死對頭收服」、「（辦公室政治）BB班畢業啦」、「哎呀，畀家妍姐呃到添。」

新聞女王2丨網民激讚劉艷盡得張家妍真傳

而來到第二季終於正式坐上主播台的劉艷，本季亦展現了像真度很高的主播Tone，同樣吸獲不少好評，有網民更笑言要狂Loop回味：「Venus把聲都好好聽」、「聲同樣都一樣咁甜」、「瘋狂Loop緊Venus報新聞」、「果然盡得（上季）師傅張家妍真傳，報得好好聽」、「比第一季望落更年輕了」。

新聞女王2丨Cicada 3301現實確有其事

11月13日晚的另一焦點，是Man姐與Soul mate陳子傑（譚俊彥飾）閒聊期間，有感「公開平台」欠缺足夠資金及人力，遂將目標瞄向神秘組織「Cicada」公開發布的謎題。皆因只要成功挑戰謎題，便能獲得百萬美元獎金。劉艷及PM（吳業坤飾）臨危受命解題，結果劉艷「誤打誤撞」成功解開第一關，令Man姐甚為驚喜。

+ 2

劇中神秘解謎網站事件，其實真有其事！就是《蟬3301》（Cicada 3301）網絡謎題事件。被譽為史上最難解的網路謎題的《蟬3301》，相關謎題於2012-2014年期間，在美國一個知名論壇數度出現。謎題主要集中在資訊安全性、密碼學和隱寫術三方面。曾被形容為「網際網路五大最可怕的未解之謎」之一。

和劇中設有獎金的機制不同，現實中的《蟬3301》挑戰不設任何獎金，謎題挑戰是為招募全球最頂尖的密碼學、電腦科學及多學科人才。《蟬3301》亦一直沒有透露過任何關於成功挑戰者的信息。後來在2016年和2017年，有人以「蟬3301」的名義發布新的資訊和謎題，然而這兩年的真實性和權威性未得證實。

新聞女王2丨霸榜內地熱搜Top 1

另《新聞女王2》也傳來好消息，先後成功進展內地9大榜Top 1，分別為優酷熱搜榜、優酷劇集熱度榜、優酷港劇榜、優酷都市榜、優酷劇集七日暢銷榜、劇集熱度指數熱播榜、抖音娛樂榜、全網港劇招商收入，及全網港劇招商客戶數量。《新聞女王2》另外還有逾160條欄目登上微博熱搜榜，包括：「新聞女王2又來爆金句了」、「佘詩曼 文慧心回來了」及「新聞女王2李施嬅飾演的張家妍」等。《新聞女王2》在抖音平台亦取得彪炳成績。當中 #新聞女王2 主話題播放量逾19.5億（19.5億+），「新聞女王2開播」話題則成功稱霸抖音娛樂榜 Top 1，「新聞女王2梁景仁開局下線」亦有成功打入三甲位置。