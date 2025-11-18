新聞女王2第7集劇情｜李施嬅取代黃宗澤成總監　原來只係為呢樣嘢

TVB劇集《新聞女王2》今日（18日）一集講到白書昀（蔣祖曼 飾）正式投資公開平台，佘詩曼亦把公開平台愈辦愈大。唐芷瑤（陳曉華 飾）跟著一班富二代上遊艇，因為之前不斷建議人買AI股，但AI股受壓，陳曉華就如同棄卒。陳曉華更被黃宗澤諷刺「以為跟有錢人食過飯就係自己人」，黃宗澤「指點」了陳曉華一條明路。

陳曉華跟著一班富二代上遊艇，因為之前不斷建議人買AI 股，但AI股受壓，陳曉華就如同棄卒。(影片截圖)

陳曉華更被黃宗澤諷刺「以為跟有錢人食過飯就係自己人」。(影片截圖)

一班網紅跟著富二代何啟南上遊艇，但是在中途突然一名網紅墮海，翌日被碼頭的釣客發現屍體，懷疑跳海死亡。除了一班富二代外，其實艇上還有黃宗澤，他也是目撃證人之一。一班網紅錄口供時均表示與死去的網紅很熟悉兼好朋友，對其死亡感到痛心。

一班網紅跟著富二代何啟南上遊艇。(影片截圖)

中途突然一名網紅墮海。(影片截圖)

成班富二代等班網紅。(影片截圖)

睇下呢班富二代幾開心。(影片截圖)

邢慧敏。(影片截圖)

潘明璇。(影片截圖)

郭珮文。(影片截圖)

邢慧敏。(影片截圖)

廖慧儀。(影片截圖)

梁允瑜。(影片截圖)

在網紅離奇死亡後，公開平台決定報道而SNK決定不報道，李施嬅被龔慈恩責怪，但是她趁機向其建議要黃宗澤休假。李施嬅成功代替了黃宗澤成為了SNK的新聞總監一職，但原來她做這麼多，其實只是為了一件事，就是想調查馬國明的死因。

李施嬅被龔慈恩責怪，但是她趁機向其建議要黃宗澤休假。(影片截圖)

李施嬅成功代替了黃宗澤成為了SNK的新聞總監一職。(影片截圖)

黃宗澤話李施嬅打小報告。(影片截圖)

《新聞女王2》電視劇情大綱

主播文慧心（佘詩曼 飾）辭退SNK新聞台後，淡出新聞界半年，SNK發生了巨大變化。出身於市場管理的古肇華（黃宗澤 飾）空降出任新總監，把新聞當成賺錢工具；副總監張家妍（李施嬅 飾）頂替了George（馬國明 飾）的位置，掌握大權但受到古肇華掣肘，難以服眾。文慧心以「新聞女王」的姿態王者歸來，一手收購劉艷（王敏奕 飾）創辦的網絡媒體公司「公開平台」，向傳統主流媒體正面開戰，與古肇華對抗。



KOL 唐芷瑤（陳曉華 飾）對文慧心把她解僱一事懷恨在心，於是利用自媒體向文慧心採取惡意報復。政府新聞官許詩晴（高海寧 飾）同時涉足官場和新聞機構，為求獲得最大利益。新舊媒體正面較量，暗中勾心鬥角，肇華想做「新聞國王」而不擇手段，踐踏新聞底線，新聞女王文慧心寸步不讓，與張家妍形成新聞界三強鼎立的對壘。

