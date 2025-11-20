新聞女王2第8集劇情｜IPAD內藏廖慧儀死亡真相　顏仟汶如何處理？

TVB劇集《新聞女王2》今日（20日）一集陳曉華跟隨一班富二代上遊艇，但就發生了一宗命案，網紅Paula墮海死亡，黃宗澤亦涉其中。佘詩曼追查網紅Paula墮海死亡案，發現背後並不簡單，佘詩曼與王敏奕檢視Paula的舊平板電腦，發現內藏Paula墮海真相。顏仟汶收到片段後，向一班網紅質問，但是一班網紅為掩飾真相，一於代替Paula「照顧」顏仟汶。佘詩曼與陳曉華在線上進行連線直播，陳曉華第一句就稱佘詩曼為「mean姐」，可見陳曉華相當憎恨佘詩曼。二人長開一場連線對質，佘詩曼再利用公開平台，把Paula墮海死亡的真相公諸於世。

另外在拍電影時發生了一宗升降台倒塌的嚴重意外，令攝影師重傷留院，李施嬅成功找到了願意爆料的攝影師方紹聰，但在訪問的過程中洩漏了他的身份。令到方紹聰被業界封殺，龔慈恩對此極為震怒，向黃宗澤及李施嬅二人嚴厲問責，李施嬅為此公開道歉。

《新聞女王2》電視劇情大綱

主播文慧心（佘詩曼 飾）辭退SNK新聞台後，淡出新聞界半年，SNK發生了巨大變化。出身於市場管理的古肇華（黃宗澤 飾）空降出任新總監，把新聞當成賺錢工具；副總監張家妍（李施嬅 飾）頂替了George（馬國明 飾）的位置，掌握大權但受到古肇華掣肘，難以服眾。文慧心以「新聞女王」的姿態王者歸來，一手收購劉艷（王敏奕 飾）創辦的網絡媒體公司「公開平台」，向傳統主流媒體正面開戰，與古肇華對抗。



KOL 唐芷瑤（陳曉華 飾）對文慧心把她解僱一事懷恨在心，於是利用自媒體向文慧心採取惡意報復。政府新聞官許詩晴（高海寧 飾）同時涉足官場和新聞機構，為求獲得最大利益。新舊媒體正面較量，暗中勾心鬥角，肇華想做「新聞國王」而不擇手段，踐踏新聞底線，新聞女王文慧心寸步不讓，與張家妍形成新聞界三強鼎立的對壘。

