金宇彬申敏兒宣布結婚！結束10年愛情長跑　抗癌故事感動無數人

韓星金宇彬和申敏兒愛情長跑10年，今（20）日宣布下月舉辦婚禮，消息一出讓粉絲相當為他們開心，直呼2人終於成眷屬，也為他們共患難的愛情獻上祝福。



2人2015年因拍廣告結緣，進而交往，2017年金宇彬罹患鼻咽癌，當時申敏兒不離不棄，還推掉工作專心陪伴金宇彬治療，2人相知相惜的感情蔚為佳話，金宇彬經歷多次治療，2019年回歸大眾視野，2022年他和申敏兒合作演出戲劇「我們的藍調時光」，雖然2人在劇中各自有對象，但這是他們認愛後首部共演作品。

金宇彬（IG@____kimwoobin）

更多金宇彬照片：

+ 9

今金宇彬以手寫信向外界報告結婚好消息：「想最先把這個消息告訴一直無私給予我愛與支持的粉絲，是的，我要結婚了。」

要與長時間陪伴在我身邊的那位戀人組成家庭，今後一起走下去。如果大家能為我們一起走的路變得更溫暖而應援，我會非常感謝。

2人的經紀公司AM Entertainment今（20）日表示：「想向大家傳達本公司旗下演員申敏兒與金宇彬的好消息。演員申敏兒與金宇彬以長久交往所建立的深厚信任為基礎，決定成為彼此的伴侶。兩人的婚禮將於12月20日在首爾某處，僅邀請雙方家庭、親戚與親近的友人，以非公開形式舉行。」

聲明中也補充：

請大家為這兩位做出人生重要決定的演員，送上溫暖的祝福與支持。今後兩人也會作為演員本分，全力回應大家所給予的愛與關心。

申敏兒（IG@illusomina）

更多申敏兒照片：

+ 9

延伸閱讀：

恭喜！10億女星王宥忻震撼再婚！新郎曝光眾人傻眼「根本八點檔本土劇」

前男團偶像Teddy閃兵神隱半年！頂平頭入伍「服1年替代役」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】