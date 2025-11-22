新聞女王2｜陳楨怡回歸首演動作戲　第一輯與李國麟父女情勁感動

《新聞女王2》是由無綫與優酷聯合出品的台慶劇，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。在11月20日晚播出一集講到升降平台倒塌意外，當中飾演電影女主角聶莎莎一角的陳楨怡Celina，其實同樣出演過第一輯，她在《新聞女王》中飾演「思覺大叔」李國麟的女兒莎莎，雖然出場不多，但劇中的飛車、爆喊及與李國麟的父女情戲份，讓觀眾大讚感動。



升降平台倒塌意外，當中飾演電影女主角聶莎莎一角的陳楨怡Celina，其實同樣出演過第一輯。（《新聞女王２》劇照）

新聞女王2｜陳楨怡回歸首度拍攝動作戲

11月20日晚一集《新聞女王2》中，文慧心Man姐（佘詩曼飾）與劉艷（王敏奕飾）成功讓墮海身亡網紅Paula（廖慧儀飾）沉冤得雪後，畫面一轉變身熒幕大片，令人詫異。隨著電影女主角聶莎莎（陳楨怡飾）落地，我們才發現這是電影劇組拍攝現場，陳楨怡在這次《新聞女王2》中大展身手，拍攝戲中戲時不但化身「暴走三千」，還親身上陣拍攝由高空一躍而下的鏡頭，有型又有款，惹得網民對於Celina的亮眼登場讚不絕口。

陳楨怡在這次《新聞女王2》中大展身手，拍攝戲中戲時不但化身「暴走三千」，還親身上陣拍攝由高空一躍而下的鏡頭，有型又有款，惹得網民對於Celina的亮眼登場讚不絕口。（《新聞女王２》劇照）

升降平台發生嚴重事故後，經過李施嬅與王敏奕的一番遊說，陳楨怡終於首肯接受訪問。在鏡頭前，她感激是受害者的犧牲成就了她奪得最佳女主角，說到激動處更懷著無比沉痛的心情當場灑淚。陳楨怡透過這次訪問，展現出極致自然的演技與真摯情感，成功令廣大觀眾深切感受到角色內心那種劇烈的掙扎與感激。

陳楨怡透過訪問展現出極致自然的演技與真摯情感，成功令廣大觀眾深切感受到角色內心那種劇烈的掙扎與感激。（《新聞女王２》劇照）

新聞女王2｜陳楨怡新人時便表現驚艷

其實陳楨怡同樣出演過《新聞女王》第一輯，飾演「思覺大叔」李國麟的女兒莎莎，可以發現這兩輯中陳楨怡飾演的角色都叫莎莎，陳楨怡於2020年參加該年度的《香港小姐競選》並奪得亞軍，同年9月初則加入無綫電視。

【2020香港小姐競選】亞軍由陳楨怡奪得。（IG@tvbcomhk）

在參加《新聞女王》時，陳楨怡雖以新人姿態登場且戲份有限，卻展現出驚人的爆發力。她在劇中不僅要挑戰飛車、狂奔，更要演繹崩潰爆喊及被挾持等各種戲碼，特別是她與李國麟那段摯真感人的父女情戲份——被誤會時的委屈、被挾持時的驚嚇以及父女的流淚相擁，短短幾分鐘卻呈現了數種感情，讓她獲得了觀眾的一致好評。