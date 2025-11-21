新聞女王2第9集劇情｜王敏奕勸服呢個人接受訪問　令工會發起罷工

TVB劇集《新聞女王2》今日（21日）講到發生一宗升降平台倒塌的嚴重意外，攝影師被壓至重傷，現場的工作人員又被一電影公司「封口」，而一名願意站出來為攝影師說話的攝影師方紹聰亦因為李施嬅的失誤而在訪問洩漏了他的身份，令他被業界封殺。升降平台的調查工作陷入膠着，高海寧把內部文件交予佘詩曼，為自己製造上位機會。

佘詩曼獲得文件後立即遊說受害者家屬接受訪問，但家屬卻信任SNK的影響力，令李施嬅獲利。李施嬅與王敏奕合力說服電影女主角聶莎莎受訪，並於兩台播放。佘詩曼對於王敏奕把獨家訪問的機會拱手相讓感到不解，原來另一邊廂，王敏奕已說服譚俊彥站出來接受訪問，對於今次的意外，其實他都是受害者，所以他站出來說話最容易令人信服。

譚俊彥被王敏奕的誠意打動，願以工傷受害者身分出鏡剖白。攝影師工會發起罷工行動，同是攝影師的吳業坤於王敏奕的鼓勵下作出選擇，佘詩曼亦有所反思。高海寧看準時機，提出「駐政總傳媒」計劃，開拓傳媒界的新戰場。

《新聞女王2》電視劇情大綱

主播文慧心（佘詩曼 飾）辭退SNK新聞台後，淡出新聞界半年，SNK發生了巨大變化。出身於市場管理的古肇華（黃宗澤 飾）空降出任新總監，把新聞當成賺錢工具；副總監張家妍（李施嬅 飾）頂替了George（馬國明 飾）的位置，掌握大權但受到古肇華掣肘，難以服眾。文慧心以「新聞女王」的姿態王者歸來，一手收購劉艷（王敏奕 飾）創辦的網絡媒體公司「公開平台」，向傳統主流媒體正面開戰，與古肇華對抗。



KOL 唐芷瑤（陳曉華 飾）對文慧心把她解僱一事懷恨在心，於是利用自媒體向文慧心採取惡意報復。政府新聞官許詩晴（高海寧 飾）同時涉足官場和新聞機構，為求獲得最大利益。新舊媒體正面較量，暗中勾心鬥角，肇華想做「新聞國王」而不擇手段，踐踏新聞底線，新聞女王文慧心寸步不讓，與張家妍形成新聞界三強鼎立的對壘。

