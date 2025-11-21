《魔法壞女巫2》Ariana Grande上Jimmy Fallon節目後確診新冠肺炎

32歲流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）近日都在忙著為新片「魔法壞女巫：第二部」（Wicked: For Good）宣傳，在新加坡首映還遇到網紅衝上紅毯搭肩的驚魂。沒想到在參加完吉米法倫（Jimmy Fallon）主持的「今夜秀」，她竟身體不適，最後確診新冠肺炎。



她原定將與共同主演辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）一起亮相「凱莉克拉克森秀（The Kelly Clarkson Show）」，但最終僅由辛西婭獨自受訪。

Ariana Grande近日曝確診新冠肺炎，無法出席「凱莉克拉克森秀（The Kelly Clarkson Show）」。（GettyImages）

看更多Ariana Grande照片👇👇👇

+ 15

亞莉安娜近來在podcast中更坦言，2026年的「Eternal Sunshine」迷你巡演，可能是粉絲在「非常長的一段時間內」最後一次有機會看到她的現場演出。 她表示，自己過去10多年全力投入演藝工作，如今因拍攝電影與調整生活步調，需要全面「放慢」。她形容這次巡演是一場「暫時的最後狂歡」，強調會全力演出，也感謝長期支持她的歌迷。

消息傳出後引發網友討論，不少粉絲將她的發言視為「非正式退休宣言」，紛紛留言希望她至少擴大巡演規模，讓更多國家有機會看到她。 亞莉安娜的「Eternal Sunshine Tour」將於2026年6月6日在加州奧克蘭開跑，後續將前往洛杉磯、德州、佛州、喬治亞、紐約、伊利諾與麻州，並在加拿大蒙特婁與倫敦舉行限定場次。

【延伸閱讀】《魔法壞女巫2》Ariana Grande遭粉絲硬撲 楊紫瓊Cynthia秒救駕（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 24

延伸閱讀：

亞莉安娜化身絕美女巫 合體葛萊美得主、楊紫瓊

62歲楊紫瓊金髮回春！傲秀23吋少女小蠻腰：最強逆齡

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】