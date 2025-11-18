Wicked魔法壞女巫2｜上集仇人變閨密　今集兩女主角友情再受考驗

【Ariana Grande／Cynthia Erivo／楊紫瓊】風靡全球的現象級音樂奇幻鉅作《魔法壞女巫》（Wicked: For Good）在2024年橫掃全球票房超過7億5千萬美元、奪下10項奧斯卡提名與兩項大獎後，續集《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: Part Two）11月20日正式上映。



導演朱浩偉（Jon M. Chu）再度執導，辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）與亞莉安娜（Ariana Grande）領銜主演，卡司還包括楊紫瓊、傑夫高布倫（Jeff Goldblum）、喬納森貝利（Jonathan Bailey）與伊森斯萊特（Ethan Slater）等超強陣容。

魔法壞女巫2將於11月20日正式上映。（《魔法壞女巫：第二章（Wicked: Part Two）》）

奧斯卡最佳服裝設計得主保羅泰茲威爾（Paul Tazewell）回歸掌舵服裝設計，打造更具戲劇張力與象徵意涵的視覺語言。服裝從青春夢幻進化至現實對抗，象徵角色的成長與信念代價。

艾法芭（辛西婭艾利沃飾）將以重新製作的「壞女巫戰袍」登場，帽子造型更呼應1939年經典《綠野仙蹤》；格琳達（亞莉安娜飾）則以「Dior遇上瑪麗安東妮」的高訂華服現身，展現她華麗卻孤獨的權力象徵。

續集劇情將延續艾法芭與格琳達決裂後的命運。前者被放逐、為被壓迫的動物奮鬥；後者成為翡翠城的「完美象徵」。

當真相揭露、民眾反抗、友情面臨考驗，她們必須再次攜手，決定奧茲國的未來。

