Wicked魔法壞女巫2｜上集仇人變閨密 今集兩女主角友情再受考驗
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
【Ariana Grande／Cynthia Erivo／楊紫瓊】風靡全球的現象級音樂奇幻鉅作《魔法壞女巫》（Wicked: For Good）在2024年橫掃全球票房超過7億5千萬美元、奪下10項奧斯卡提名與兩項大獎後，續集《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: Part Two）11月20日正式上映。
導演朱浩偉（Jon M. Chu）再度執導，辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）與亞莉安娜（Ariana Grande）領銜主演，卡司還包括楊紫瓊、傑夫高布倫（Jeff Goldblum）、喬納森貝利（Jonathan Bailey）與伊森斯萊特（Ethan Slater）等超強陣容。
更多《魔法壞女巫2》劇照👇👇👇
+30
奧斯卡最佳服裝設計得主保羅泰茲威爾（Paul Tazewell）回歸掌舵服裝設計，打造更具戲劇張力與象徵意涵的視覺語言。服裝從青春夢幻進化至現實對抗，象徵角色的成長與信念代價。
艾法芭（辛西婭艾利沃飾）將以重新製作的「壞女巫戰袍」登場，帽子造型更呼應1939年經典《綠野仙蹤》；格琳達（亞莉安娜飾）則以「Dior遇上瑪麗安東妮」的高訂華服現身，展現她華麗卻孤獨的權力象徵。
續集劇情將延續艾法芭與格琳達決裂後的命運。前者被放逐、為被壓迫的動物奮鬥；後者成為翡翠城的「完美象徵」。
當真相揭露、民眾反抗、友情面臨考驗，她們必須再次攜手，決定奧茲國的未來。
更多Ariana Grande的照片：
+9
62歲影后忽然「逆齡回春」睇落勁後生 染金毛似瑪麗蓮夢露咁優雅Ariana Grande自爆迷戀連環食人魔被狠批 受害人家屬：個腦有病31歲樂壇小天后暴瘦至紙片人驚現排骨胸 憔悴容貌令健康再受關注香港最靚時裝設計師亮相首映 花裙獲Ariana Grande大讚：好靚呀楊紫瓊與LVMH三公子合照 突然為Lisa「官宣戀情」被粉絲炮轟失言
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】